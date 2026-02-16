18 damnificados y cinco viviendas afectadas dejó incendio en Quimbaya, Quindío

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

La emergencia se registró en la madrugada de este lunes 16 de febrero en el barrio Grisales del municipio de Quimbaya donde las llamas consumieron cinco viviendas.

Desde la Unidad departamental de Gestión del Riesgo, UDEGERD entregaron el reporte preliminar sobre la situación donde informan que 18 personas resultaron damnificadas entre esas 12 adultos y seis menores de edad.

Asimismo, entre las cinco viviendas afectadas, tres fueron consumidas en su totalidad y dos viviendas resultaron averiadas.

En cuanto a las entidades que atendieron la emergencia están el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Quimbaya, Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, IFAGAS, EDEQ y la Comunidad del sector.

Reporte desde Bomberos Quimbaya

El reporte oficial lo entregó, el teniente Jorge Salazar, comandante del cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio quien informó que pasadas las 2 de la mañana se registró la conflagración y que por fortuna no hubo víctimas mortales o lesionados.

“Cerca de las 2 pasadas de la mañana se presentó un incendio donde se ha contabilizado tres viviendas que sufrieron afectación en su estructura. Por fortuna no se presentaron víctimas o lesionados. De momento hace poco las unidades se retiraron tras haber controlado el incendio. Estamos en el análisis de la evaluación de daños y el análisis de de necesidades", mencionó.

“Sabemos de una persona que hubo necesidad de llevarla al hospital por otros medios, pero ya que sufrió fue ahí debido al impacto del susto, pero no tuvo que ver con el incidente", informó.

Añadió: “El acceso al barrio y a la zona como tal no daba como para tener apoyo de otras unidades, sin embargo, ahí se les reportó y estuvieron muy atentos los demás municipios a cualquier llamado que se pudiera presentar. Las construcciones son mixtas entre madera y concreto como tal".

Es importante resaltar que la oportuna intervención de los organismos de socorro fue clave para evitar la propagación de las llamas.