Bloqueo parcial en la vía Bucaramanga-Bogotá: campesinos protestan por mal estado de la vía nacional

Desde las 10 de la mañana de este domingo 15 de febrero campesinos se manifiestan en la vía que comunica a Bucaramanga con Bogotá, específicamente en el sector del peaje de Saboyá, donde comunidades expresan su inconformidad por el deterioro de la carretera y lo que califican como “décadas de abandono institucional”.

La jornada es liderada por habitantes de la región, entre ellos Freddy Alexander Suárez Molano, campesino y representante de los manifestantes, quien explicó que la protesta surge tras más de 25 años de inconformidad por las condiciones de la infraestructura vial y el impacto social y económico que aseguran ha generado en varios municipios de Boyacá y Santander.

Según indicó Freddy Suárez, el estado de la carretera y la operación del peaje han afectado la dinámica del territorio, al punto de provocar el cierre de servicios básicos y el deterioro de la economía local. “Nosotros vemos una vía totalmente acabada”.

Agregó el líder, que el peaje ha afectado a corregimientos como el de Garavito, el cual, según sus palabras, “lo dejó totalmente aislado y se quebró totalmente”.

También señaló preocupaciones por la seguridad en algunos tramos, como el paso sobre el río Suárez, al que calificó como un punto crítico por su trazado. “Yo le llamo ahí el puente Río Suárez, el puente de la muerte, porque es que está mal trazado”, expresó, al insistir en que el mal estado de la vía motivó la movilización.

“Nosotros como comunidad alzamos la voz y decimos: no más, no más esto, ya nos cansamos”

La comunidad asegura que la manifestación es pacífica y sin presencia de “encapuchados ni actos violentos”. Durante la actividad, realizan una intervención pública en la que explican las razones de la protesta. Se prevé que la actividad tenga una duración aproximada de una a dos horas.

En cuanto a la movilidad, los manifestantes indican que la dinámica en el peaje simulará las condiciones de congestión que se presentan habitualmente en la vía. “Durante ese tiempo vamos a dar una charla del por qué se está haciendo esta manifestación”.

Levantan las talanqueras del peaje de Saboyá

Tras la intervención, las talanqueras permanecerán levantadas mientras esperan respuestas de las autoridades. “No se volverán a bajar las talanqueras hasta cuando nos sentemos y lleguemos a una solución real sin pañitos de agua tibia”, aseguró Freddy Suárez, líder de los manifestantes.

Los manifestantes extendieron una invitación a la ciudadanía a participar de manera pacífica y recomendaron a los conductores transitar con precaución por la Ruta 45A, debido al estado de la infraestructura.