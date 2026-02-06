Jóvenes con Oportunidades abrió inscripciones: quiénes pueden acceder y cómo postularse

Imagen de referencia, foto Getty images y logo de la alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de la convocatoria 2026 del servicio Jóvenes con Oportunidades, una estrategia distrital orientada a fortalecer las trayectorias educativas, laborales y de proyecto de vida de las juventudes en la ciudad.

En total, el programa contará con 12.000 cupos, de los cuales más de 8.000 estarán disponibles en esta primera etapa, dirigidos a jóvenes entre los 14 y 28 años residentes en Bogotá.

Le puede interesar: IPES ofrece cursos gratis en Bogotá durante febrero: quiénes pueden participar

El anuncio se realizó durante el evento Balance y proyección Jóvenes con Oportunidades 2026, en el que participaron jóvenes beneficiarios, entidades distritales y aliados institucionales.

Allí se presentaron los avances del programa y las apuestas para la vigencia 2026, consolidando el servicio como un modelo intersectorial de inclusión social y productiva.

¿Qué es el programa Jóvenes con Oportunidades de Bogotá?

Jóvenes con Oportunidades es un servicio del Distrito que articula a la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de Educación del Distrito, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Atenea, con el propósito de garantizar condiciones para el acceso, la permanencia y la culminación de procesos de formación que contribuyan al desarrollo personal, educativo y laboral de las juventudes.

El programa integra rutas de formación, acompañamiento psicosocial y apoyos económicos condicionados, orientados a reducir barreras de acceso y favorecer la continuidad de los procesos educativos.

También puede leer: Convocatoria de trabajo Registraduría, sueldo de 1 millón por 10 días de trabajo: requisitos y más

¿Quiénes pueden postularse a la convocatoria de Jóvenes con Oportunidades en Bogotá?

La convocatoria está dirigida a jóvenes entre los 14 y 28 años que vivan en Bogotá y que busquen fortalecer su trayectoria educativa o mejorar sus oportunidades de acceso al empleo. El servicio prioriza a jóvenes en contextos de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y productiva.

Lea también: Curso de conducción y licencia C1 GRATIS en Bogotá: Fecha límite de inscripción y requisitos

De acuerdo con el Índice Multidimensional de Inclusión Productiva (IMIP) de la GEIH-DANE 2024, cerca del 30 % de las juventudes en Bogotá se encuentran en situación de exclusión productiva, lo que refuerza la importancia de este tipo de estrategias de intervención.

¿Qué tipo de formación ofrece el programa de Jóvenes con Oportunidades 2026 en Bogotá?

Para esta convocatoria, el servicio contempla rutas de cursos cortos orientadas al fortalecimiento de habilidades y competencias laborales, así como procesos de formación formal que permitan a los jóvenes avanzar o culminar su bachillerato en instituciones con horarios flexibles.

Actualmente, el programa cuenta con cupos disponibles en 64 instituciones educativas que hacen parte de la oferta distrital.

¿Cuándo y cómo realizar la preinscripción de la convocatoria de Jóvenes con Oportunidades 2026 en Bogotá?

Las preinscripciones estarán abiertas del 6 al 27 de febrero de 2026 y deberán realizarse de manera virtual a través del siguiente enlace oficial del Distrito:

Adicionalmente, el Distrito adelantará jornadas territoriales y acciones de difusión digital en las localidades para ampliar el acceso a la información y facilitar la postulación de las juventudes interesadas.

¿Qué apoyos adicionales brinda Jóvenes con Oportunidades?

Como parte del modelo integral del servicio, las y los jóvenes participantes podrán acceder a transferencias monetarias condicionadas, un apoyo económico orientado a facilitar la permanencia en los procesos formativos y a mitigar barreras asociadas a la continuidad educativa.

A la fecha, más de 18.000 jóvenes han sido atendidos por el programa, consolidando un modelo de atención intersectorial que responde a los retos actuales de inclusión social y productiva en la ciudad.

Lea aquí también: ¡Aplique! Mega Feria de Empleo con 5.980 vacantes en Bogotá ¿Cuándo y en dónde? Así puede participar

Con esta convocatoria, el Distrito reafirma su compromiso con la ampliación de oportunidades para las juventudes, el fortalecimiento de sus trayectorias educativas y laborales, y el reconocimiento de las y los jóvenes como actores clave del desarrollo social y económico de Bogotá.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: