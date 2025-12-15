41 firmantes de paz y reincorporados se graduaron como bachilleres en Bolívar, Sucre y Córdoba

Tuvieron que pasar 79 años para que Eulogio Amado Vargas Guerra, firmante de paz de los Montes de María, cumpliera el sueño de “ponerse el camisón” que, como él mismo le llama a su toga, hoy lo arropa de pies a cabeza con el título de bachiller que siempre soñó.

Él es padre, abuelo y saca adelante su propio proyecto productivo individual de ganadería. Y, gracias a la llegada de la paz, la aplazada formación académica por la que tanto esperó también tocó su puerta.

Lo hizo a través de Maestro Itinerante, la estrategia de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que lleva las aulas, con su lápices y cuadernos, a los corregimientos y veredas más lejanos de todo el territorio nacional.

“Aquí, poniéndome este camisón, cumpliendo mi sueño de toda la vida, desde niño, de ser bachiller”, asegura Eulogio, mientras sonríe y alcanzan a mojarse sus ojos, en una ceremonia que traza la llegada a la meta. Es el premio, sin dudas, tras cinco años de estudios con Maestro Itinerante, que hoy culminan en la plaza principal de Chalán, Sucre.

Como él, son 14 las y los firmantes de paz y personas en proceso de reintegración de los municipios de Chalán y Colosó, en Sucre, quienes culminaron sus estudios como bachilleres.

Lo hicieron en medio de una emotiva ceremonia llevada a cabo en el municipio de Chalán, con las verdes e imponentes montañas de los Montes de María como testigos.En total, en Sucre, Bolívar y Córdoba, 41 firmantes de paz y personas en proceso de reintegración se graduaron como bachilleres, en diferentes ceremonias en el mes diciembre de 2025, a través de esta estrategia de la ARN y la UNAD. Lo hicieron en municipios como El Carmen de Bolívar, Bolívar; Tierralta, Córdoba; Chalán y Ovejas, Sucre, entre otros.

Sobre la formación académica, como uno de los pilares del Programa de Reincorporación Integral (PRI), además de consolidar el ejercicio hacia ciudadanías plenas de personas en proceso de reintegración; el coordinador territorial de la ARN en Sucre, Bolívar y Córdoba, Eduardo Porras, se refirió a la importancia de que quienes decidieron apostarle a la paz sigan cumpliendo el sueño de ser bachilleres.

“Queremos compartir la buena noticia de la graduación, como bachilleres, de 41 firmantes de paz y personas en reintegración de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre que han logrado alcanzar este peldaño importante en sus vidas, gracias a la estrategia de Maestro Itinerante, que acerca la escuela a los territorios. Este, sin duda, es un logro significativo de quienes le apostaron a la paz para poder lograr esa meta final de las ciudadanías plenas. Por eso, hoy, tenemos muchas razones para festejar”, destacó Porras.

Por su parte, Eduardo Luis Acevedo, docente de la estrategia Maestro Itinerante dijo:

“Como docentes, nos llena de satisfacción haber llegado a este punto. El señor Eulogio, el mayor de los estudiantes graduados, es un caso particular que empezó con nosotros en la estrategia desde el 2020. Llegó sin saber leer ni escribir. Pero, hoy, en la clausura, logró escribir su discurso y leerlo. No alcanzarían las palabras para describir todo lo que eso significa. Y, como adulto mayor, nos deja una gran lección: la edad no es impedimento para avanzar”.

De esta manera, la ARN sigue apostando por la preparación académica de las personas que dejaron las armas y que avanzan en sus procesos para aportarle, ahora desde la paz, a sus comunidades en todo el territorio nacional.