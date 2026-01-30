Secretaría de Educación advierte sobre programas ilegales de validación de bachillerato

Boyacá

La Secretaría de Educación de Boyacá alertó a la comunidad educativa del departamento sobre la ilegalidad de los programas que ofrecen la validación del bachillerato en solo cuatro meses, aclarando que este tipo de ofertas no están autorizadas por la legislación colombiana. La sectorial hizo un llamado a no dejarse engañar y a verificar la legalidad de las instituciones que prestan este servicio.

La advertencia fue reiterada por Sonia Ríos Saavedra, subdirectora del Programa para Adultos y Jóvenes en Extraedad, quien explicó que, en Colombia, la única entidad legalmente reconocida para la validación del bachillerato es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). La funcionaria señaló que se han recibido denuncias de ciudadanos sobre instituciones privadas que no cuentan con autorización de la Secretaría de Educación de Boyacá y que, por lo tanto, no están habilitadas para expedir diplomas de bachiller.

Desde la entidad se recalcó que los procesos de educación para adultos deben realizarse exclusivamente en instituciones educativas legalmente autorizadas, por lo que se invitó a la ciudadanía a consultar y verificar la información directamente ante la Secretaría de Educación o en los establecimientos educativos oficiales de cada municipio.

Educación gratuita y legal para adultos en Boyacá

En este contexto, la Secretaría de Educación de Boyacá recordó que el departamento tiene garantizada la educación gratuita y legal para jóvenes y adultos. A través de la Circular 016 del 28 de enero de 2026, se dio a conocer el proceso de matrícula al Programa para Adultos y Jóvenes en Extraedad, bajo el modelo de educación flexibleCEDEBOY, ofertado por instituciones educativas oficiales y autorizado por el Ministerio de Educación Nacional.

Este programa hace parte de la estrategia SaberEs+, que garantiza la prestación del servicio educativo en los 120 municipios no certificados del departamento, asegurando la legalidad de los procesos académicos, la obligatoriedad de la presentación de las Pruebas Saber 11 y la validez de las certificaciones y títulos expedidos.

La secretaria de Educación de Boyacá, Lourdes Marcela Blanco Pedroza, explicó que esta estrategia está dirigida a jóvenes en extraedad, adultos y personas mayores que, por diferentes razones sociales, económicas, laborales o personales, no pudieron iniciar o culminar oportunamente su educación básica, secundaria o media. Además, destacó que el programa atiende población rural y rural dispersa, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, población migrante y ciudadanos interesados en retomar o finalizar sus estudios.

El programa es desarrollado por docentes de las instituciones educativas oficiales CEDEBOY y promueve una formación integral con enfoque humanístico, académico y laboral, articulada a proyectos pedagógicos productivos que fortalecen las competencias y los proyectos de vida de los estudiantes.

Las personas interesadas en acceder al programa deben acercarse a la institución educativa oficial de su municipio y cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos la presentación del documento de identidad, certificaciones académicas previas o la realización de una prueba base de conocimientos.

