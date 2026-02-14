Tras emergencias por lluvias, Necoclí reporta 19 casos de dengue

Necoclí, Antioquia

Luego de las emergencias provocadas por las intensas lluvias en Necoclí, las autoridades de salud confirmaron una alerta epidemiológica por la aparición de casos de dengue en el municipio.

La Secretaría de Salud e Inclusión Social informó que actualmente se registran 19 casos confirmados, con un promedio de cuatro contagios por semana. Sin embargo, en las dos últimas semanas se ha observado una posible disminución en la notificación de nuevos casos.

Amparo Liliana Sabogal Apolinar, coordinadora de vigilancia epidemiológica, explicó que la situación está siendo atendida de manera articulada con distintas dependencias departamentales.

“En este momento ya tenemos 19 casos en el municipio de Necoclí. Más o menos se han presentado en promedio cuatro casos por semana y las últimas dos semanas hemos tenido una posible disminución”, indicó.

Entrega de toldillos y vacunación

La funcionaria señaló que se han desplegado varias acciones preventivas, entre ellas la entrega de toldillos para reducir el contacto con los mosquitos transmisores.

También informó que se trasladaron biológicos al municipio. Aunque el dengue no cuenta con vacuna, sí se han reforzado otras inmunizaciones, como la de fiebre amarilla.

“Recordemos que el dengue no tiene vacuna, pero sí tenemos vacuna, por ejemplo, para fiebre amarilla. Ya se ha entregado una tonelada de vacunas en el sitio para poder prevenir cualquiera de estas enfermedades inmunoprevenibles”, precisó Sabogal.

Búsqueda activa y posible fumigación

Las autoridades anunciaron que se iniciará una búsqueda activa comunitaria de casos asintomáticos y que se evalúa la necesidad de realizar jornadas de fumigación, dependiendo del comportamiento epidemiológico.

“Se está haciendo también el análisis para cuando sea necesario realizar una fumigación en el municipio si se requiere”, agregó la coordinadora.

Recomendaciones a la comunidad

Desde la Secretaría reiteraron la importancia de la eliminación de criaderos, especialmente en recipientes con agua estancada, así como adoptar medidas de protección personal.

Entre las recomendaciones están el uso de repelente, vestir camisas de manga larga y pantalón, y evitar la exposición en zonas con alta presencia de mosquitos.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante el riesgo de incremento de enfermedades transmitidas por vectores, en un contexto en el que las lluvias y las inundaciones pueden favorecer la proliferación del mosquito transmisor.