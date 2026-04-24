Santa Marta está lista para el evento sobre la Transición más allá de los Combustibles Fósiles/ Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta

En el Salón Amarillo de la Alcaldía Distrital se realizó la última reunión de coordinación para la realización de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un encuentro de alcance global que posicionará a la ciudad como epicentro del debate ambiental y energético.

La sesión fue presidida por el alcalde encargado, Camilo George Díaz; el coronel de la Policía Metropolitana, Jaime Hernán Ríos; y el secretario de Seguridad y Convivencia, Carlos Bernal; quienes, junto a representantes de distintas entidades, revisaron los detalles logísticos, operativos y de seguridad para garantizar el éxito del evento.

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“Tenemos la capacidad hotelera, aeroportuaria y de movilidad necesarias, y hemos articulado esfuerzos con todas las instituciones para que esta conferencia sea exitosa y, además, una vitrina que muestre todo el potencial de nuestra ciudad”, dijo el alcalde encargado, Camilo George Díaz.