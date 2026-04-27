Alrededor de 40 pescadores estuvieron desaparecidos en la Ciénaga Grande de Santa Marta

Magdalena

Luego de varias horas de incertidumbre, fueron hallados sanos y salvos los cerca de 40 pescadores de los municipios de Puebloviejo y Ciénaga, que habían sido reportados como desaparecidos tras salir a realizar sus labores de pesca en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La desaparición de los trabajadores había generado alarma entre familiares y habitantes de la zona, luego de que circularan denuncias sobre un posible secuestro perpetrado, presuntamente, por un grupo al margen de la ley.

“Podemos dar un parte positivo, articulamos todo con la Armada y la Policía, me informan las autoridades que están haciendo registro y control de Ciénaga fueron 24, desafortunadamente hubo perdidas materiales como motores. Esto es algo complejo y lo hicimos saber al ministro de Defensa; para que se tomen las medidas pertinentes”, dijo el secretario de Gobierno de Ciénaga, Pedro Pablo Granados.

Sobre lo ocurrido el comandante de la policía Metropolitana de Santa Marta, coronel, Jaime Ríos dijo que “la comunidad alerta sobre la desaparición de los pescadores, mar adentro pierden contacto con ellos, y posteriormente llegó la información que habían sido intimidados por personas que tienen armamento. Les fueron hurtados elementos como motores”.

Según la información de las autoridades los motores hurtados pertenecen a una asociación de pescadores artesanales de Ciénaga, los cuales fueron donados por una empresa particular, se logró establecer que el hecho fue mar adentro donde fueron interceptados.

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Finalmente, las autoridades informaron que están tras la pista de los delincuentes, mientras los habitantes de la región piden mayores garantías de seguridad para quienes dependen de la pesca como principal sustento económico en los sectores de la Ciénaga Grande.