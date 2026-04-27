Entra en operación nuevo escáner de alta energía en el Puerto de Santa Marta/ Puerto de Santa Marta.

Santa Marta

Sociedad Portuaria de Santa Marta anunció la entrada en operación del nuevo escáner de alta energía Rapiscan EAGLE P60 II. Con una inversión que supera los USD$6 millones. Este sistema, fabricado en el Reino Unido, es utilizado por las aduanas y autoridades antidrogas con el fin de garantizar la transparencia y seguridad del comercio exterior.

El Rapiscan EAGLE P60 cumple y supera las especificaciones del Decreto 2155, gracias a una capacidad técnica que permite una penetración de hasta 340 mm de acero; además, cuenta con un sistema de discriminación de materiales por colores que facilita la detección precisa de mercancías ilícitas.

De acuerdo con Domingo Chinea Barrera, presidente del Puerto de Santa Marta, “Este paso reafirma nuestro compromiso con la seguridad nacional y la eficiencia logística. Al integrar tecnología que es estándar en las aduanas más modernas del mundo, el Puerto de Santa Marta asegura que el comercio colombiano viaje bajo los más altos estándares de confianza”.

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El nuevo escáner de alta energía Rapiscan EAGLE P60 II incorpora el sistema de visualización Certscan, la plataforma de última generación utilizada por agencias como la CBP (U.S. Customs and Border Protection).