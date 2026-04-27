Gustavo Petro llegará a Santa Marta a la conferencia más allá de los combustibles fósiles

Santa Marta

Colombia, junto a los Países Bajos, convoca en Santa Marta a más de 50 países del Norte y del Sur Global, actores estratégicos que reflejan la diversidad de la cadena de suministro de combustibles fósiles, que en conjunto representan cerca de una quinta parte de la producción y casi un tercio del consumo a nivel mundial, así como a más de 2.600 organizaciones de distintos sectores y regiones, en el marco de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles.

Este encuentro internacional busca avanzar en acciones concretas para reducir la dependencia del petróleo, el gas y el carbón, en coherencia con la evidencia científica y los objetivos climáticos globales.

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“Tenemos en este momento la confirmación de 56 países con una distribución continental muy relevante: cerca de una tercera parte de esos representantes vienen de Europa, 20% vienen de América Latina y el Caribe, 16% de África, 12% de Asia, 15% de Oceanía, así como de las islas del Pacífico y de Australia. Tenemos también representantes de las agencias de las Naciones Unidas y las presidencias de la COP30 y la COP31”, destacó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (e), Irene Vélez Torres.

Llegada del presidente Gustavo Petro

La Alcaldía Distrital de Santa Marta expidió el Decreto No. 190 del 24 de abril de 2026, mediante el cual se establecen medidas especiales para garantizar la seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, durante su visita oficial los días 27 y 28 de abril en la ciudad.

- Cierres viales temporales desde las 2:00 p. m. del 27 de abril hasta 28 de abril, salida del mandatario.

- Prohibición en el mismo horario del ítem anterior de circulación de vehículos específicos, incluyendo transporte de materiales peligrosos, escombros y cilindros de gas en las zonas definidas.

- Restricción del uso de drones en un radio de hasta 2 kilómetros alrededor de los lugares donde se encuentre el presidente.