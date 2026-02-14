Un menor de 10 años y cinco adultos fueron impactados por un rayo en Guaca, Santander

Bucaramanga

Seis personas resultaron afectadas tras una tormenta eléctrica acompañada de granizada registrada en la madrugada de este sábado 14 febrero en la vereda El Alizal, zona rural del municipio de Guaca, en Santander. Según reporte entregado a la sala de crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió mientras las víctimas laboraban en un cultivo de papa, cuando fueron impactadas por una descarga eléctrica. Tres de ellas requirieron traslado a centros asistenciales.

Entre los lesionados remitidos al Hospital Santa Ana de Guaca se encuentran un menor de 10 años; Leonardo Dugarte, de 34 años; y Suleima del Carmen Rivas, de 34 años, todos de nacionalidad venezolana. Esta última fue posteriormente trasladada al Hospital Universitario de Santander debido a la complejidad de las quemaduras.

Lea también: Lluvias generan cierres parciales en colegios de Santander, pero no hay daños en infraestructura

La emergencia fue atendida por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Guaca y el Hospital Santa Ana, con apoyo de una ambulancia del Hospital San José de San Andrés. El estado de los lesionados es monitoreado por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

Como parte de las acciones posteriores, el Consejo Municipal adelanta la evaluación de daños y pérdidas ocasionadas en cultivos e infraestructura del sector, mientras continúan las verificaciones en la zona afectada.

Podría interesarle: VIDEO | Se rompió jarillón en el bajo Rionegro en Santander: aumentan los problemas por inundaciones

El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Desastres de Santander, Edward Sánchez, las precipitaciones podrían continuar en varias zonas del departamento “debido a un fenómeno atípico asociado al ingreso de un frente frío por el Caribe, lo que incrementa la probabilidad de lluvias y eventos asociados en el territorio”.

Ante este panorama, la entidad reiteró recomendaciones a la comunidad, entre ellas mantener comunicación permanente con los organismos de socorro, hacer seguimiento a los pronósticos meteorológicos y fortalecer los planes de contingencia familiares, especialmente en sectores cercanos a ríos o quebradas.