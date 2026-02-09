¿Cuál le conviene, crédito UVR o en pesos? Qué son, diferencias y beneficios de cada uno

Una de las dudas más comunes a la hora de solicitar un crédito de alto valor es saber si es mejor pedirlo en UVR o en pesos. Estos suelen requerirse para compra de vivienda nueva o usada, construcción o remodelación de casa o compra de cartera hipotecaria. ¿Cuál le conviene más? Para saberlo, primero hay que saber qué son, sus beneficios y sus diferencias.

¿Qué es el crédito UVR?

UVR hace referencia a la Unidad de Valor Real, la cual es certificada por el Banco de la República de Colombia y refleja el poder adquisitivo con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes calendario anterior al mes del inicio del periodo de cálculo.

“La UVR es una unidad de cuenta usada para calcular el costo de los créditos de vivienda que le permite a las entidades financieras mantener el poder adquisitivo del dinero prestado”, señala el Banco de la República.

¿Qué es el crédito en pesos?

Este es el tipo de crédito en el que la cuota y la tasa de interés permanecen fijas durante el plazo, lo cual permite saber a la persona cuánto debe pagar cada mes.

Según el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), este sistema permite una amortización de cuota constante y de capital en pesos.

¿Cuáles son los beneficios y las diferencias de los créditos UVR y en pesos?

Aunque son varias las diferencias entre ambos créditos, la principal tiene que ver con que en pesos siempre se paga la misma cuota (fija), mientras que en UVR la mensualidad varía por los efectos de la inflación, por lo que puede subir o bajar.

(fija), mientras que en Usualmente, los créditos UVR manejan una tasa más baja porque los bancos asumen menos riesgo con el ajuste de la deuda cada mes, pero el costo del crédito puede aumentar.

El crédito en pesos evita el riesgo de la inflación , por lo que es una mejor opción si se desea estabilidad económica y para quienes buscan planificar financieramente.

, por lo que es una mejor opción si se desea estabilidad económica y para quienes buscan planificar financieramente. En UVR las entidades prestan más dinero, pero con plazos más largos .

. Ambos tipos de crédito permiten a las personas abonar a capital para reducir el plazo o el monto de la cuota.

¿Se puede cambiar el crédito UVR a pesos?

Todo dependerá del contrato que se firmó con la entidad financiera. No es usual, pero algunos bancos permiten realizar ese cambio.

