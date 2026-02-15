Capturados por minería ilegal en Santander: extraían 20 gramos de oro diarios

Bucaramanga

En medio de operaciones de control territorial, tropas del Batallón de Infantería N.° 40 Coronel Luciano D’Elhuyar, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a dos personas señaladas de participar en actividades de minería ilegal en el departamento de Santander.

El procedimiento se desarrolló en la vereda Aguas Claras, jurisdicción del municipio de Sabana de Torres, donde, según información obtenida mediante labores de inteligencia militar adelantadas desde diciembre del año anterior, los capturados estarían realizando actividades extractivas de manera intermitente desde hace más de un año.

De acuerdo con las autoridades, la producción diaria estimada oscilaba entre 18 y 20 gramos de oro.

Lea también: Bucaramanga: Indignación por homicidio de comerciante, denuncian que cámaras del sector no funcionan

Durante la operación fueron incautadas y destruidas cuatro motobombas y una draga que eran empleadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Estos elementos, indicaron las autoridades, facilitaban la extracción del mineral sin los permisos requeridos y con impactos negativos en el entorno.

“La minería ilegal genera graves afectaciones ambientales, entre ellas la destrucción de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de fuentes hídricas mediante el uso de sustancias y metales pesados, lo que repercute en el bienestar de las comunidades y en el equilibrio natural del territorio”, precisó el Teniente Coronel Mario Andrés Poveda Carreño, comandante Batallón de Infantería No. 40 Coronel Luciano D’elHuya.

Podría interesarle: Un menor de 10 años y cinco adultos fueron impactados por un rayo en Guaca, Santander

El Ejército Nacional señaló que “continuará desarrollando operaciones conjuntas e interinstitucionales orientadas a la protección de los recursos naturales”, la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de la seguridad en Santander.