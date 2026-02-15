Alejandro Restrepo y su molestia tras el empate con Pereira: “No nos pueden volver hacer un gol así”

Independiente Medellín vivió un partido complicado en casa tras igualar 1-1 frente al Deportivo Pereira, en la jornada 7 de la Liga colombiana. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo comenzó en desventaja desde el minuto 24′, cuando Marco Pérez abrió el marcador para la visita.

La situación se complicó aún más al minuto 27, cuando Francisco Chaverra fue expulsado luego de una revisión del VAR, por una entrada tardía sobre Yuber Quiñones, en la que terminó pisándole el talón de Aquiles.

A pesar de jugar con un hombre menos durante gran parte del compromiso, el DIM insistió hasta los minutos finales, un tiro de esquina cobrado por Esneyder Mena encontró en el área a Léider Berrío, quien ganó el duelo aéreo y puso el 1-1 definitivo en el estadio Atanasio Girardot.

En rueda de prensa, Restrepo se refirió al próximo reto internacional frente a Liverpool FC Montevideo, por la fase 2 de la Copa Libertadores:

“Ahora se viene el partido más importante del club en el último año y medio a nivel internacional. Tenemos que recuperarnos físicamente y aprovechar el mensaje futbolístico que dejó el equipo en los últimos 60 minutos, porque con un hombre menos creamos el doble o el triple de situaciones de gol que el rival”.

El entrenador también fue autocrítico con los errores defensivos recientes: “Más que nunca tenemos que ser autocríticos; no nos pueden volver a hacer un gol así. Es el mismo tipo de jugada del primer gol de la semana pasada. Lo vemos en video, lo analizamos y lo corregimos”.

Por su parte, Mena destacó el trabajo que viene realizando para fortalecer su aporte ofensivo: “Trabajo muchísimo. Me gusta llegar al segundo palo y asistir, pero el profesor me ha insistido en que también debo llegar a cerrar las jugadas y marcar goles. Vengo trabajando esa parte porque puede ser una variante importante para ayudar al equipo a encontrar partidos y marcar diferencia”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Medellín?

El poderoso de la montaña volverá a jugar el martes 17 de febrero desde las 7:30 pm por Copa libertadores en la fase 2 del certamen internacional.