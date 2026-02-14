Hable con elPrograma

14 feb 2026

Vía decreto restringen paso en tres corredores viales por inundaciones en Córdoba

De acuerdo con la administración departamental, la medida busca garantizar la seguridad vial.

De acuerdo con la administración departamental, la medida busca garantizar la seguridad vial. Foto: prensa Alcaldía de Puerto Escondido (referencia).

Montería

A través del decreto 00049 de 11 de febrero de 2026, la administración departamental mantiene la restricción en diferentes corredores viales que han presentado afectaciones por cuenta del fenómeno climático atípico que generó inundaciones en 24 de 30 municipios del departamento de Córdoba.

Las restricciones aplican en las siguientes rutas:

📍 Vía Los Morales – Valencia

Puente sobre la quebrada Aguas Prietas

📍 Municipio de Tierralta

Tramo conocido como “Gramalote”

📍 Municipio de Puerto Escondido

Sector Puente Caño Viejo

Las medidas adoptadas restringen el tránsito habilitado únicamente por un carril y la prohibición temporal el paso de vehículos de carga pesada y maquinaria”, detalla la administración departamental.

Estas acciones preventivas buscan reducir riesgos y salvaguardar la integridad de conductores, pasajeros y peatones que transitan por estos sectores”, agregó.

Claudia Hernández

Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...

