Mantienen alerta roja en Córdoba por niveles de ríos: tres municipios reportan nuevas inundaciones

Montería

A través de un Puesto de Mando Unificado (PMU), las autoridades mantienen la alerta roja en el departamento de Córdoba por los niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.

Según la administración departamental, “el PMU hace especial énfasis en la situación de la cuenca del río Sinú, donde pese a que Urrá ha reportado disminuciones en el embalse, persiste la alerta roja operativa, lo que obliga a mantener el monitoreo constante y la capacidad de respuesta activa ante cualquier cambio que pueda presentarse”.

De acuerdo con el seguimiento realizado por las autoridades, “la onda de creciente del río Sinú ya transitó por los municipios de Tierralta, Valencia, Montería y Cereté, y, actualmente, se encuentra avanzando por la zona del Bajo Sinú, especialmente en los municipios de San Pelayo, Cotorra y Lorica”.

Tras lo expuesto, las autoridades insistieron en evacuación de las zonas de alto riesgo, según la particularidad de cada territorio.

“El nivel de alerta continúa siendo rojo para las cuencas del Sinú, San Jorge y Canalete, según la información del Ideam (…) En la cuenca baja del Sinú aún seguimos evacuando a las familias que se encuentran en zonas de alto riesgo inundables y evacuando puntos críticos en la margen derecha”, dijo Lina Benavides, coordinadora del PMU departamental.

De acuerdo con el pronóstico del Ideam, durante el fin de semana (14 y 15 de febrero) se esperan lluvias ligeras, por lo cual se ha insistido en mantener activados los planes de contingencia “y no bajar la guardia ante posibles incrementos repentinos en los niveles de los afluentes”.