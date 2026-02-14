Más de 25 toneladas de ayuda llegan a Córdoba en avión de carga de Avianca en medio de la emergencia

El avión carguero A330F de Avianca aterrizó por primera vez en el Aeropuerto Los Garzones de Montería en el marco de una misión humanitaria. La operación fue articulada con el Ejército Nacional de Colombia, la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), el Banco de Alimentos de Bogotá, Gate Gourmet, la Fundación Ruta Animal y Laika, así como con el acompañamiento de la Gobernación de Córdoba, la Alcaldía de Montería, el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y Airplan.

La ayuda transportada incluyó alimentos secos, enlatados no perecederos, refrigerios, ropa, zapatos y cobijas. Según informó la compañía, el envío se realizó en una operación especial destinada exclusivamente al traslado de donaciones hacia el departamento.

Adicionalmente, días antes, la aerolínea movilizó en su operación regular hacia Montería 2,8 toneladas de ayuda destinada a animales afectados por la emergencia, incluyendo concentrado, medicamentos y alimento húmedo para perros y gatos, en alianza con organizaciones sociales.

Como parte del apoyo logístico, en los vuelos de este sábado 14 de febrero también viajaron 12 médicos gracias al Banco de Millas, quienes participarán en jornadas de atención en salud organizadas por el Ejército Nacional para personas damnificadas.

Balance de afectaciones

La Gobernación de Córdoba informó que 24 municipios han resultado afectados por las inundaciones. Más de 90 mil hectáreas presentan impactos por el desbordamiento de ríos y las lluvias intensas, lo que ha golpeado de manera directa a comunidades campesinas y pueblos pesqueros.

Según el balance oficial, más de 50 mil familias están damnificadas, lo que equivale a más de 150 mil personas con algún tipo de afectación. Las pérdidas incluyen viviendas anegadas o destruidas, cultivos arrasados y animales muertos, situación que agrava la vulnerabilidad económica y social en amplias zonas rurales.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, y el gobernador, Erasmo Zuleta Bechara, agradecieron la solidaridad y señalaron que el respaldo nacional fortalece el proceso de recuperación del departamento.

Distribución de las ayudas

La Alcaldía de Montería informó que 20 toneladas fueron destinadas a la Renovación Carismática, priorizando la margen izquierda del municipio, una de las zonas más afectadas por el desbordamiento del río Sinú, especialmente sectores cercanos a la Institución Educativa La Ribera y el barrio Juan XXIII.

Cinco toneladas quedaron bajo custodia de la Brigada 11 del Ejército Nacional, que coordinará su distribución conforme a lineamientos operativos para garantizar control, organización y transparencia en la entrega.

Mientras avanzan las labores humanitarias, en Montería se mantienen cierres y cambios viales para facilitar el bombeo de aguas. Las autoridades continúan el monitoreo de los niveles de los ríos, mientras la alerta roja sigue activa en el departamento.