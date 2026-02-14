Útiles escolares 2026: precios y recomendaciones clave para la jornada escolar en Bogotá

La Secretaría de Educación del Distrito (SED), con ocasión del regreso a clases de 2026, recuerda a padres y madres de familia, cuidadores y a la ciudadanía en general, las disposiciones vigentes relacionadas con las listas de útiles escolares y el uso de uniformes para colegios públicos y privados de Bogotá.

Precios de útiles escolares:

De acuerdo con Fenalco, de la lista de útiles escolares, los únicos productos que subieron el precio este año son los cuadernos, los otros útiles mantienen el mismo valor del 2025, e inclusive, algunas marcas de colores bajaron su precio hasta un 10%.

Los útiles escolares no subieron de precio en comparación con el 2025, principalmente, por una mayor oferta de productos, con la importación de nuevas marcas y la creación de marcas propias por parte del sector retail, así como una estabilización en el precio del dólar.

Sobre los útiles escolares y textos en colegios públicos y privados de Bogotá estas son las recomendaciones:

La lista completa de materiales debe ser aprobada previamente por el Consejo Directivo del establecimiento educativo y entregada a las familias al momento de la matrícula.

Los textos escolares no podrán ser renovados con una frecuencia menor a tres (3) años, salvo en casos debidamente justificados.

Los establecimientos educativos no pueden exigir que los materiales se adquieran en lugares específicos , ni imponer convenios comerciales, ni venderlos directamente.

Los útiles escolares y textos deben destinarse exclusivamente a fines pedagógicos.

No se podrá exigir a las familias entregar los útiles o textos al colegio para su administración.

Sobre los uniformes escolares en colegios públicos y privados de Bogotá

Solo se podrá exigir un uniforme de uso diario y otro para actividades de educación física, recreación y deporte, cuya utilización debe estar claramente establecida en el Manual de Convivencia.

Ningún estudiante podrá ser excluido de actividades académicas por no portar el uniforme, cuando ello obedezca a razones económicas.

El establecimiento educativo no podrá vender uniformes.

Canales para denunciar irregularidades en colegios públicos y privados de Bogotá:

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) pone a disposición de la comunidad educativa los números de WhatsApp 322 731 1161 y el 318 0663727, a través de los cuales los padres, madres de familia y acudientes pueden realizar denuncias relacionadas con posibles irregularidades en las listas de útiles escolares y en los uniformes. Para ello, se debe indicar el nombre del establecimiento educativo y el motivo de la denuncia.

Igualmente pueden poner la queja en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, en la Ventanilla de Radicación Virtual o dirigiéndose a las Direcciones Locales de Educación.

La Secretaría de Educación del Distrito reitera su compromiso con la transparencia y la información en aras de proteger el derecho a la educación de las niñas, niños, jóvenes y sus familias.

