Útiles escolares 2026: precios y recomendaciones clave para la jornada escolar en Bogotá
La Secretaría de Educación invita a los padres y madres de familia a denunciar cualquier irregularidad relacionada con útiles escolares y uniformes
La Secretaría de Educación del Distrito (SED), con ocasión del regreso a clases de 2026, recuerda a padres y madres de familia, cuidadores y a la ciudadanía en general, las disposiciones vigentes relacionadas con las listas de útiles escolares y el uso de uniformes para colegios públicos y privados de Bogotá.
Lea también: Ecopetrol entrega más de 9.000 kits escolares en Cartagena para combatir la deserción estudiantil
Precios de útiles escolares:
De acuerdo con Fenalco, de la lista de útiles escolares, los únicos productos que subieron el precio este año son los cuadernos, los otros útiles mantienen el mismo valor del 2025, e inclusive, algunas marcas de colores bajaron su precio hasta un 10%.
Los útiles escolares no subieron de precio en comparación con el 2025, principalmente, por una mayor oferta de productos, con la importación de nuevas marcas y la creación de marcas propias por parte del sector retail, así como una estabilización en el precio del dólar.
Sobre los útiles escolares y textos en colegios públicos y privados de Bogotá estas son las recomendaciones:
- La lista completa de materiales debe ser aprobada previamente por el Consejo Directivo del establecimiento educativo y entregada a las familias al momento de la matrícula.
- Los textos escolares no podrán ser renovados con una frecuencia menor a tres (3) años, salvo en casos debidamente justificados.
- Los establecimientos educativos no pueden exigir que los materiales se adquieran en lugares específicos, ni imponer convenios comerciales, ni venderlos directamente.
- Los útiles escolares y textos deben destinarse exclusivamente a fines pedagógicos.
- No se podrá exigir a las familias entregar los útiles o textos al colegio para su administración.
Le puede interesar: ‘Al Colegio Voy Con Toda’, inicia su fase de recolección de kits escolares en Cartagena
Sobre los uniformes escolares en colegios públicos y privados de Bogotá
- Solo se podrá exigir un uniforme de uso diario y otro para actividades de educación física, recreación y deporte, cuya utilización debe estar claramente establecida en el Manual de Convivencia.
- Ningún estudiante podrá ser excluido de actividades académicas por no portar el uniforme, cuando ello obedezca a razones económicas.
- El establecimiento educativo no podrá vender uniformes.
Más información: Kit escolar en Antioquia supera los $240.000 en 2026: conozca la lista promedio de precios
Canales para denunciar irregularidades en colegios públicos y privados de Bogotá:
La Secretaría de Educación del Distrito (SED) pone a disposición de la comunidad educativa los números de WhatsApp 322 731 1161 y el 318 0663727, a través de los cuales los padres, madres de familia y acudientes pueden realizar denuncias relacionadas con posibles irregularidades en las listas de útiles escolares y en los uniformes. Para ello, se debe indicar el nombre del establecimiento educativo y el motivo de la denuncia.
Igualmente pueden poner la queja en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, en la Ventanilla de Radicación Virtual o dirigiéndose a las Direcciones Locales de Educación.
La Secretaría de Educación del Distrito reitera su compromiso con la transparencia y la información en aras de proteger el derecho a la educación de las niñas, niños, jóvenes y sus familias.
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...