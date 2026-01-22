Útiles escolares: conozca cuáles subieron de precio y cuáles se mantienen en Bogotá

Miles de estudiantes comenzarán su año escolar 2026 en las próximas semanas y esto representa una carga económica importante para los padres de familia no solo por la matrícula, sino también por cuenta de los útiles escolares y los uniformes. Durante el año 2025, la temporada escolar movió 10,8 billones en todo el país.

La primera temporada escolar de 2026 arrancó en firme a partir de la segunda quincena de enero. Esta época es muy importante porque concentra cerca del 60% de las ventas anuales para los sectores de papelerías y útiles escolares, generando alrededor de 10 mil empleos en Bogotá.

Debido al impacto que tiene esta temporada, los empresarios del sector afiliados a Fenalco Bogotá Cundinamarca esperan un aumento entre el 9% y el 14% en ventas para esta temporada, frente al mismo periodo del año anterior, sobre todo con los lanzamiento de nuevas líneas de producto.

¿Qué útiles escolares subieron de precio?

De acuerdo con Fenalco, de la listas de útiles escolares, los únicos productos que subieron el precio este año son los cuadernos, los otros útiles mantienen el mismo valor del 2025, e inclusive, algunas marcas de colores bajaron su precio hasta un 10%.

Los útiles escolares no subieron de precio en comparación con el 2025, principalmente, por una mayor oferta de productos, con la importación de nuevas marcas y la creación de marcas propias por parte del sector retail, así como una estabilización en el precio del dólar.

¿Cuánto cuestan los útiles escolares?

Una lista de útiles escolares (sin tener en cuenta los textos académicos – libros) para preescolar y primaria se cotiza alrededor de $360.000. Sin embargo, hay familias que pueden gastarse hasta medio millón de pesos en los materiales para los estudiantes de los colegios.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, señaló que “por tercer año consecutivo vemos que los costos en la mayoría de útiles no incrementan y eso beneficia de manera directa el bolsillo de los padres. Sin embargo, desde el gremio hacemos un llamado a comprar en el comercio formal, ya que adquirir útiles excesivamente económicos en puntos informales puede representar un riesgo”.