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30 abr 2026 Actualizado 14:09

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Bogotá

En una lechonería, en Suba, fueron capturados cuatro hombres dosificando estupefacientes 

Los hombres usaban las bandejas metálicas donde ponían el cerdo para dividir la droga.

Unidades del Grupo Antiextorsión y del CAI Aures de la Policía Metropolitana lograron la captura de cuatro personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la localidad de Suba.

Los hechos se registraron en un establecimiento comercial de venta de comidas, donde uniformados adelantaban labores de verificación y control. Durante el procedimiento, varias personas tomaron una actitud sospechosa e intentaron evadir el registro, por lo que se realizó la intervención al interior del lugar.

En el lugar fueron halladas sobre una bandeja metálica diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas cuatro kilos de marihuana, cocaína, tusi, anfetaminas, dosis de LSD y frascos de ketamina, así como elementos para su dosificación y varios equipos móviles.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación , donde deberán responder por el delito que se les atribuye.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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