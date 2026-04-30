En una lechonería, en Suba, fueron capturados cuatro hombres dosificando estupefacientes 

Unidades del Grupo Antiextorsión y del CAI Aures de la Policía Metropolitana lograron la captura de cuatro personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la localidad de Suba.

Los hechos se registraron en un establecimiento comercial de venta de comidas, donde uniformados adelantaban labores de verificación y control. Durante el procedimiento, varias personas tomaron una actitud sospechosa e intentaron evadir el registro, por lo que se realizó la intervención al interior del lugar.

En el lugar fueron halladas sobre una bandeja metálica diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas cuatro kilos de marihuana, cocaína, tusi, anfetaminas, dosis de LSD y frascos de ketamina, así como elementos para su dosificación y varios equipos móviles.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación , donde deberán responder por el delito que se les atribuye.