‘Al Colegio Voy Con Toda’, inicia su fase de recolección de kits escolares en Cartagena

Tras entregar más de 12.000 kits escolares en 2025, la Alcaldía de Cartagena, en cabeza de la gestora social, Liliana Majana, anunció el inicio de “Al Colegio Voy con Toda 2026”, la campaña que busca apoyar el regreso a clases de miles de niños y niñas de la ciudad.

Gracias al trabajo articulado con el sector privado, organizaciones sociales, fundaciones y ciudadanía, la estrategia ha logrado convertirse en una iniciativa sostenida que aporta a la permanencia escolar y al cierre de brechas educativas. Este año, la Administración Distrital aspira a superar la cifra alcanzada y llegar a más familias cartageneras.

“En Cartagena ningún niño debe quedarse sin estudiar por falta de útiles escolares. La campaña ‘Al Colegio Voy con Toda’ es un compromiso que hemos tenido desde inicio de gobierno con la educación. Por eso, invitamos nuevamente a las empresas, organizaciones y fundaciones a sumarse para lograr que más estudiantes inicien el calendario escolar con las herramientas que necesitan para aprender”, afirmó la Gestora Social del Distrito.

Durante esta primera fase, la Oficina de Gestión Social abrirá puntos de recolección y gestionará alianzas con empresas privadas, gremios, fundaciones y entidades solidarias.

¿Qué deben llevar los kits escolares?

Los aportes podrán realizarse en kits completos que contengan los elementos básicos recomendados por la campaña, como: Cuadernos de 100 hojas, lápices, bolígrafos rojo y negro, sacapuntas, borradores, caja de colores, caja de temperas, carpetas, juegos geométricos, cartuchera y bolso escolar.

La campaña tiene previsto iniciar la entrega de kits en el mes de febrero, priorizando instituciones educativas y comunidades que requieren mayor apoyo.

¿Cómo participar?

Las empresas, organizaciones y ciudadanos que deseen vincularse pueden llevar los kits escolares en la Oficina de Gestión Social, ubicada en la Alcaldía de Cartagena, Plaza de la Aduana. También pueden obtener más información a través de la línea 3008818279.

Con esta campaña, Cartagena reafirma su apuesta por fortalecer la permanencia escolar, reducir barreras de acceso y promover mejores oportunidades para la niñez de la ciudad.