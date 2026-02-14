Ojo a los cierres viales este domingo 15 de febrero en la avenida Bolívar norte en Armenia

Armenia

Con motivo de un evento de duatlón que se llevará a cabo este domingo 15 de febrero en Armenia denominado El Powerman Colombia 2026 habrá cierre de vías al norte de la capital del Quindío.

El secretario de tránsito y transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño indicó que “el domingo 15 de febrero se va a tener el desarrollo de la competencia Powerman donde se van a tener unos cierres viales en toda la avenida Bolívar, la carrera 14 desde la calle 9 y hasta el sector de Oro Negro, en ambos sentidos va a estar cerrada, los cierres se inician a las 5 de la mañana y estará cerrado o la autorización está hasta el mediodía y esperamos pues de que si se termina antes esta competencia se vayan habilitando las vías.

Más información Ojo a los cierres viales en Armenia y varios municipios del Quindío por una competencia ciclística

Y agregó “Recordamos tomar vías alternas para las personas que se requieran movilizar por estas zonas, como lo es la avenida Centenario, la carrera 18, la carrera 19.

Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Ampliar Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Cerrar

Los cierres serán al norte de la ciudad, en el recorrido Parque de la Vida – Centro Comercial Unicentro – Avenida Bolívar – Estación Terpel Oro Negro – Avenida Bolívar y el retorno al Parque de la Vida; el horario programado será entre 5:00 a. m. y 12: 00 p. m., tiempo durante el cual estas vías estarán destinadas al desarrollo seguro de la competencia deportiva.

No habrá tramo norte de la ciclovía en Armenia

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera informa a la comunidad que este domingo 15 de febrero no se habilitará el tramo norte de la ciclovía, debido a la realización del World Series Power Man 2026, que demandará un amplio despliegue logístico y cierres viales en ese sector de la ciudad.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:06 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

La decisión se adopta, además, atendiendo la recomendación de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (SETTA), teniendo en cuenta que habrá cierres sobre la avenida Bolívar, lo que implica mantener disponible la avenida Centenario para garantizar el flujo vehicular durante la jornada.

Foto: Cortesía Imdera, Armenia Ampliar Foto: Cortesía Imdera, Armenia Cerrar

No obstante, el tramo sur de la ciclovía, en el sector del Estadio Centenario, funcionará con normalidad desde las 8:00 a. m., ofreciendo a la comunidad un espacio seguro para la actividad física, la recreación y el encuentro familiar.