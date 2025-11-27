Ojo a los cierres viales en Armenia y varios municipios del Quindío por una competencia ciclística
Se espera que sobre el mediodía este normalizado el tránsito por las vías de los cuatros municipios del Quindío
Foto: Cortesía alcaldía de Armenia
Armenia
Información de servicio, porque debido a una competencia ciclística hoy hay cierre en vías de cuatro municipios del Quindío incluida la ciudad de Armenia
Debido al inicio de la Vuelta del Futuro 2025 de ciclismo HOY jueves 27 de noviembre con una primera etapa de 64.3 km que partirá desde Armenia y pasará por los municipios de La Tebaida, Montenegro y Circasia, antes de regresar a la capital quindiana.
En la ciudad de Armenia los cierres se iniciarán desde las 7 de la mañana y
La restricción de movilidad en el mirador de la Secreta, Carrera 18 con calle 43. Carrera 19, Glorieta Tres Esquinas, Avenida El Edén y Glorieta Malibú (sentido norte-sur)
Y luego cierre de la vía hacia La Tebaida, La Tebaida Pueblo Tapao, Montenegro, Circasia y nuevamente en Armenia
La carrera ingresa nuevamente a la ciudad viniendo de Circasia,
A partir de las 10:30 a.m., se producirá un nuevo cierre vial, así: Av. Centenario, Ordenador Ibérica, Avenida Ancizar López - ordenador La Cejita, Carrera 18 y 19, Glorieta Tres Esquinas y regreso al Mirador La Secreta por la carrera 18.
Por eso desde las autoridades en el caso de Armenia piden tomar rutas alternas, madrugar o esperar hasta la 1 de la tarde donde se espera que se normalice el tránsito.