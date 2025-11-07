Tenga en cuenta, sábado y domingo cierre de vía entre glorietas de Bomberos y Bolo Club en Armenia

Armenia

Debido al desarrollo de las obras del intercambiador vial de Bomberos, este fin de semana habrá cierre vial del tramo comprendido entre las glorietas de bomberos y Bolo Club en Armenia, debido a la tala de árboles, proceso necesario para avanzar en las labores de esta megaobra, y que cuenta con los debidos permisos de intervención de la autoridad ambiental.

Horario de cierre

El cierre de vía entre las glorietas de Bomberos y Bolo Club será en ambos sentidos.

Sábado 8 de noviembre, desde las 5:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

Domingo 9 de noviembre, desde las 5:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Durante estos periodos, recomiendan a los conductores utilizar las vías alternas dispuestas para garantizar la movilidad.

Rutas alternas

Carrera 19, carrera 23, sector del Icbf y la calle 5. Los agentes de tránsito estarán en la zona para controlar el flujo vehicular y apoyar a los ciudadanos para evitar congestiones.

La Secretaría de Infraestructura explicó que los trabajos programados son fundamentales para avanzar en las estructuras principales del intercambiador.

Foto: Cortesía alcaldía de Armenia

Así mismo, desde el área ambiental informaron que la intervención cuenta con el permiso ambiental otorgado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, mediante la Resolución 2498 del 23 de octubre de 2025, que autoriza el aprovechamiento forestal del árbol aislado requerido para el desarrollo del proyecto.