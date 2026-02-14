Hable con elPrograma

14 feb 2026 Actualizado 15:56

Barranquilla

EN VIVO 🔴: Barranquilla disfruta de la música y tradición con la Batalla de Flores

El desfile recorrerá 4 kilómetros del ‘cumbiódromo’ de la vía 40

Carnaval de Barranquilla. Foto: Getty Images. / oscar garces

Carnaval de Barranquilla. Foto: Getty Images.

Brian

Barranquilla

La Batalla de Flores abrirá los desfiles centrales del Carnaval de Barranquilla este sábado en el Cumbiódromo de la Vía 40, con inicio a las 10:30 de la mañana y un homenaje especial a los 35 años de este corredor festivo.

El desfile tendrá diez bloques temáticos y reunirá más de 160 grupos folclóricos, cerca de 14 mil danzantes, 180 disfraces individuales y colectivos, 18 carrozas y 59 tráileres musicales, bajo el concepto “Río de Emociones”.

Participarán la reina Michelle Char Fernández y el rey Momo Adolfo Maury, además de reyes infantiles y agrupaciones tradicionales. Se presentarán cerca de 39 orquestas y artistas en vivo durante el recorrido.

Para mejorar la seguridad y la visibilidad, se reubicaron cables y puntos de riesgo en la vía, permitiendo carrozas de hasta 7,5 metros de altura.

El operativo logístico incluye 650 operadores de organización, 450 de seguridad privada, 350 socorristas, bomberos, ambulancias y cerramientos especiales

