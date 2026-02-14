Hable con elPrograma

EN FOTOS: Cerca de 18.000 almas vibraron con la coronación de la Reina de Carnaval, Michelle Char

Más de 500 bailarines hicieron parte de la puesta en escena titulada ‘Aquí Suena’.

Reina del Carnaval de Barranquilla. Foto: Carnaval SAS

Reina del Carnaval de Barranquilla. Foto: Carnaval SAS

Efraín

Barranquilla

En el Estadio Romelio Martínez, cerca de 18.000 personas disfrutaron de la puesta en escena con más de 500 bailarines que hicieron parte de la coronación de la Reina del Carnaval, Michelle Char.

La puesta en escena titulada ‘Aquí Suena’ hizo un recorrido por diferentes décadas musicales que han marcado la historia de la ciudad, así mismo fue un viaje sonoro y visual que conectó a los asistentes con la tradición.

Coronación de la Reina del Carnaval de Barranquilla. Foto: Carnaval SAS

Coronación de la Reina del Carnaval de Barranquilla. Foto: Carnaval SAS

Participaron artistas como Tato Marenco, Los Chamanes y Mercie Toussain y los grupos Kadanzá, Afroquilla, Danzas Mónica Lindo, Rumbón Normalista, Los Pandas de Rebolo, Fuerza Negra, Son Calimba, Nativos, Pasión Latina, Son Latino, Afrika Mía, Burros Corcoveones, y cumbiambas ganadoras de Congos de Oro.

Cerca de 18.000 personas vibraron con la coronación de la Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char. Foto: Carnaval SAS

Cerca de 18.000 personas vibraron con la coronación de la Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char. Foto: Carnaval SAS

El espectacular diseño del vestido de Michelle Char

Según el Carnaval, Michelle Char lució el diseño ‘Raiz Viva’, una creación del diseñador Alfredo Barraza, basado en el amor de la reina por la naturaleza, el verde, la ecología y por supuesto, sus raíces.

Adolfo Maury, Rey Momo. Foto: Carnaval SAS

Adolfo Maury, Rey Momo. Foto: Carnaval SAS

El vestido fue complementado por una estructura modular en forma de corona tipo espejo, de 4 metros de ancho por 3.5 metros de alto, diseñada y elaborada por la firma Isaza Coello, de Richard Isaza y Carlos Coello.

