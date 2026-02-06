Más de 100 descargas eléctricas y alertas rojas por crecientes marcaron la noche en Medellín

Medellín, Antioquia

Un total de 107 descargas eléctricas se registraron en Medellín y municipios del Valle de Aburrá durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, en medio de un evento de lluvias intensas que activó alertas rojas por aumento de niveles en el río Medellín y en las quebradas La Presidenta y La Iguaná.

El reporte fue entregado por el SIATA, que indicó que el evento de precipitación se presentó entre las 8:30 p. m. del 5 de febrero y las 5:00 a. m. del 6 de febrero, con núcleos de lluvia de moderada a alta intensidad que se desplazaron por gran parte del área metropolitana.

Lluvias intensas y acumulados significativos

De acuerdo con el resumen del SIATA, los mayores acumulados de precipitación se registraron en el Distrito de Medellín y en los municipios de Girardota e Itagüí, con valores cercanos a los 60 milímetros.

La mayor intensidad de lluvia se reportó en Girardota, en la estación Manuel José Sierra, con 121,92 milímetros por hora, mientras que el mayor acumulado se registró en Medellín, en la estación Escuela CEDEPRO, con 62,23 milímetros.

Distribución de descargas eléctricas

El sistema de alerta temprana detalló que las 107 descargas eléctricas se distribuyeron así: Medellín (61), Girardota (24), Barbosa (10), Envigado (6), Bello (3), La Estrella (2) y Sabaneta (1).

Alertas por aumento de niveles

Durante el evento, las autoridades activaron alerta roja por aumento de niveles en el río Medellín y en las quebradas La Presidenta y La Iguaná, debido a las lluvias concentradas sobre las cuencas.

El SIATA indicó que, aunque hacia la madrugada las precipitaciones disminuyeron, persisten condiciones de riesgo asociadas a suelos saturados y posibles nuevas lluvias, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a la información oficial y evitar transitar por zonas cercanas a ríos y quebradas.