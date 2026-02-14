OFICIAL: Gabriel Fuentes se va de Fluminense pero seguira en Brasil

Gabriel Fuentes, defensor de 29 años, dejará a Fluminense tras acordarse su salida a préstamo por una temporada, con opción de compra. Durante su paso por el club brasileño, el lateral disputó 34 partidos oficiales y recibió seis tarjetas amarillas.

La carrera profesional de Fuentes comenzó en el Barranquilla FC, equipo en el que jugó entre 2013 y mediados de 2017. Posteriormente fue transferido al Junior de Barranquilla, donde tuvo una extensa etapa al disputar 191 encuentros. En 2022 vivió su primera experiencia internacional al ser cedido al Real Zaragoza, club con el que jugó 23 partidos.

Tras finalizar ese préstamo, regresó al Junior para una segunda etapa en la que participó en 61 partidos, marcó cinco goles y registró ocho asistencias. Finalmente, en 2023 fue transferido al Fluminense, equipo con el que cerró su más reciente ciclo profesional sumando 34 apariciones con la camiseta del conjunto carioca.

Le puede interesar: Prohibido el ingreso de hinchada visitante para partido Nacional Vs. Millonarios, por Sudamericana

Ante las diferentes versiones que circularon en las últimas horas, Fluminense decidió pronunciarse oficialmente y, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, explicó: “El Fluminense FC formalizó este viernes (13 de febrero) el traspaso del lateral izquierdo Gabriel Fuentes a Fortaleza, cedido por una temporada con opción de compra. El colombiano acumula 34 partidos y cinco asistencias con la Tricolor. El club le desea mucho éxito esta temporada”.

Comunicado de Fluminense

Asi fue presentado Gabriel con Fortaleza