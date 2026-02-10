Tabla de goleadores de Primeira Liga de Portugal: Así quedó Luis Javier Suárez tras gol ante Porto

Luis Javier Suárez volvió a ser la gran figura del Sporting en el clásico disputado en campo del Porto, juego válido por la fecha 21 de la Primeira Liga de Portugal. El delantero samario se hizo presente en el marcador con una anotación a los 90+10 minutos, decretando el 1-1 definitivo.

Con esta anotación, Suárez completó 26 goles marcados en la presente temporada con el Sporting, cifra que llega a los 30 tantos, si se tiene en cuenta el póker que marcó con la Selección Colombia ante Venezuela en Eliminatorias.

En lo más alto de la Primeira Liga

Luis Javier Suárez vive un auténtico duelo mano a mano por el Botín de Oro del fútbol portugués. Su gol ante el Porto le significó 19 anotaciones convertidas en la presente temporada, igualando al griego Vangelis Pavlidis, del Benfica, como máximos anotadores del certamen.

El podio lo completa el francés Yanis Begraoui, jugador del Estoril y un poco más distante con 15 goles marcados; mientras que el venezolano Jesús Ramírez, de Nacional, y el español Samu Aghehowa, del Porto, suman 13 anotaciones cada uno.

Goleadores Primeira Liga de Portugal

1) Luis Suárez (Sporting Lisboa): 19

1) Vangelis Pavlidis (Benfica): 19

3) Yanis Bregraoui (Estoril): 15

4) Jesús Ramírez (Naconal): 13

4) Samu Aghehowa (Porto): 13