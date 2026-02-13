Jhon Arias llegó a Brasil para unirse a Palmeiras: ¿Cuándo y contra quién debutará?

Jhon Arias llegó a Brasil para unirse a Palmeiras: así luce con su nueva indumentaria / @Palmeiras

¡Todo listo para la presentación de Jhon Arias en Palmeiras! A través de redes sociales, el Verdao anunció que su fichaje estrella para la temporada 2026 arribó a territorio brasileño en la mañana de este viernes 13 de febrero y en dicho sentido está todo listo para su presentación oficial.

Es preciso recordar que Arias llega procedente del Wolverhampton inglés y aunque el acuerdo esaba listo desde hace varios días, los permisos y papeleos retardaron un poco su viaje de regreso a Sudamérica. El jugador ya está inscrito ante la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

“¡Mi amigo colombiano ya está en suelo brasileño!“, publicó el clun con un par de fotos del experimentado mediocampista en el aeropuerto de Sao Paulo.

Minutos después, Palmeiras publicó las primeras imágenes del chocoano vistiendo la indumentaria del equipo para este año. Incluso, se lo ve junto a su familia compartiendo el emotivo momento.

“Los nuevos miembros de la familia Palmeiras”, se publicó junto a la siguiente fotografía:

¿Cuándo y contra quién debutará Jhon Arias en Palmeiras?

Teniendo en cuenta que está muy encima el duelo del domingo ante Guaraní en el Campeonato Paulista, el debut de Jhon Arias con Palmeiras estaría programado ni más ni menos que para el miércoles 25 de febrero frente a Fluminense, su exequipo. Curiosidades de la vida.

Vale recalcar que Arias llegó al Verdao por 25 millones de euros, pero el Flu tuvo la oportunidad de hacer efectiva una cláusula de su contrato e igualar la oferta para quedarse con sus servicios, pero no lo hizo. Con ello, regresó a Brasil firmando hasta diciembre del 2029.

