Más de 4 mil estudiantes en Bucaramanga podrán potencializar su segundo idioma
El convenio también aplicará para 870 docentes.
Bucaramanga
La Cámara de Comercio de Bucaramanga confirmó que fue firmado un convenio con la alcaldía de la capital santandereana y el British Council para potencializar un segundo idioma en más de 4 mil 540 estudiantes y 870 docentes.
Juan Carlos Rincón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, indicó que lo que se busca es "llegar a colegios oficiales, brindar herramientas que a su vez se traduzcan en oportunidades para esos muchachos, dejar un conocimiento de valor para los profes que se pueda transmitir a las diferentes promociones y en últimas nos hablamos a lo largo de toda la jornada“.
Este convenio tiene como objetivo que se unan los esfuerzos tanto técnicos como operativos, económicos y administrativos para que los estudiantes y los docentes puedan fortalecer sus competencias lingüísticas en ingles.
"Si logramos cerrar la brecha entre la educación oficial y la educación privada si logramos brindarle a los niños oportunidades con una nueva lengua y una lengua universal, lo vamos a insertar con seguridad en las cadenas de valor, van a ser más competitivos, van a tener mayores oportunidades de conocimiento, de crecimiento, abrirse al mundo y lógicamente gana Bucaramanga, gana Santander y gana Colombia“, agregó Rincón.
Este convenio inicialmente estará vigente este 2026, se espera que se pueda seguir manteniendo para que sean más niños y docentes los que puedan perfeccionar su segundo idioma.
Laura Basto Contreras
