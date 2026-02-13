Más de 4 mil estudiantes en Bucaramanga podrán potencializar su segundo idioma

Bucaramanga

La Cámara de Comercio de Bucaramanga confirmó que fue firmado un convenio con la alcaldía de la capital santandereana y el British Council para potencializar un segundo idioma en más de 4 mil 540 estudiantes y 870 docentes.

Juan Carlos Rincón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, indicó que lo que se busca es "llegar a colegios oficiales, brindar herramientas que a su vez se traduzcan en oportunidades para esos muchachos, dejar un conocimiento de valor para los profes que se pueda transmitir a las diferentes promociones y en últimas nos hablamos a lo largo de toda la jornada“.

Este convenio tiene como objetivo que se unan los esfuerzos tanto técnicos como operativos, económicos y administrativos para que los estudiantes y los docentes puedan fortalecer sus competencias lingüísticas en ingles.

"Si logramos cerrar la brecha entre la educación oficial y la educación privada si logramos brindarle a los niños oportunidades con una nueva lengua y una lengua universal, lo vamos a insertar con seguridad en las cadenas de valor, van a ser más competitivos, van a tener mayores oportunidades de conocimiento, de crecimiento, abrirse al mundo y lógicamente gana Bucaramanga, gana Santander y gana Colombia“, agregó Rincón.

Este convenio inicialmente estará vigente este 2026, se espera que se pueda seguir manteniendo para que sean más niños y docentes los que puedan perfeccionar su segundo idioma.