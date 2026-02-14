Hable con elPrograma

14 feb 2026 Actualizado 18:09

Ciclismo

Brandon Rivera, tercero en la segunda etapa del Tour de La Provence

El campeón nacional de contrarreloj ascendió a la misma posición en la clasificación general.

Brandon Rivera durante la segunda etapa del Tour de La Provence. (Photo by Billy Ceusters/Getty Images) / Billy Ceusters

Brandon Rivera durante la segunda etapa del Tour de La Provence. (Photo by Billy Ceusters/Getty Images)

El estadounidense Matthew Riccitello se quedó con la victoria en la segunda etapa del Tour de La Provence, jornada de 174.9 kilómetros entre Foralquier y Montagne de Lure. El colombiano Brandon Rivera cumplió con una actuación destacada.

El trayecto contó con tres puertos de montaña, dos de tercera y uno de primera categoría, este último justo en la línea de meta. Riccitello firmó un tiempo de 4H28′29″.

¿Cómo le fue a Brandon Rivera?

Brandon Rivera, único colombiano en la competencia y vigente campeón nacional de contrarreloj, finalizó tercero en la jornada, ubicándose a 14″ del pedalista estadounidense. Matthew Riccitello fue primero tras imponerse en el embalaje al español Carlos Rodríguez, segundo en la jornada y compañero de Rivera en el Ineos.

La clasificación general tomó los mismos puestos de la segunda jornada, donde Riccitello lidera con un acumulado de 8H30′14″. Rivera, de 29 años, ocupa el tercer puesto a 20″ de diferencia.

¿Cómo será la última etapa del Tour de La Provence?

Este domingo concluirá el Tour de La Provence con la tercera etapa, una jornada de 205.1 kilómetros entre Rognac y Arles. La jornada contará con dos puertos de montaña, de segunda y tercera categoría, y un final en territorio llano.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

