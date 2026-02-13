Diego Arias explica la rotación en Nacional y da claro mensaje sobre el debut del ‘Chicho’ Arango

Atlético Nacional vive un arranque de Liga con autoridad. Luego del contundente 4-1 frente a Fortaleza, en su tercer partido del campeonato, el técnico Diego Arias y el mediocampista Juan Manuel Zapata atendieron a los medios en rueda de prensa, dejando varias frases llamativas sobre el presente del equipo, la rotación y el esperado debut de “Chicho” Arango.

Más allá del resultado, Arias destacó que el rendimiento del equipo no depende de una sola nómina fija, sino de la calidad y el ritmo competitivo que busca sostener en toda su plantilla durante un semestre que anticipa “muy apretado” por la cantidad de partidos.

Rotación con intención, no por capricho

Uno de los puntos más consultados fue la cantidad de cambios que presentó Nacional en su once inicial, y Arias fue claro: la rotación no será un lujo, sino una necesidad estratégica.

“Tenemos tanta calidad en nuestra plantilla que es importante mantener un ritmo en la mayoría de nuestros jugadores”, explicó el entrenador, asegurando que cada partido se evaluará según el rival, el desgaste y los minutos acumulados.

Además, recordó que hoy el fútbol exige más que antes, cuando “jugaban 11 casi todo el torneo”, y resaltó que la responsabilidad del cuerpo técnico es mantener a la mayor cantidad posible de futbolistas en buen nivel y con oportunidades reales de competir.

Otro de los temas que llamó la atención fue el aporte ofensivo de los laterales, especialmente Milton Casco, quien ya suma dos goles en el inicio del torneo, además del buen momento de Andrés Felipe Román.

Arias celebró que el equipo cuente con laterales de proyección y dejó en evidencia que esa característica es parte del plan: “Las características de los jugadores siempre son más importantes y nosotros intentaremos sacarle provecho a esas cualidades”.

Sobre Casco, incluso lo elogió por su experiencia y liderazgo, destacando su calidad humana, su disposición y el ejemplo que representa para los jóvenes.

¿Chicho Arango debuta el fin de semana?

Sin duda, la pregunta que más expectativa generó fue la del debut de “Chicho” Arango. Arias explicó que el delantero se sumó semanas después al grupo, pero aseguró que su evolución ha sido positiva.

“Chicho viene muy bien, se está preparando… vemos un profesional super dispuesto a mejorar y aportar”, dijo el técnico, aclarando que para este partido prefirieron que completara tres sesiones más de entrenamiento antes de estar disponible oficialmente.

Aunque no confirmó el debut con una fecha exacta, sí dejó claro que el atacante está bien y cada vez más cerca de entrar en convocatoria.

Zapata, el eje: “Lo más importante es Nacional”

Por el lado del jugador, Juan Manuel Zapata respondió con un discurso centrado en lo colectivo, pese a que varias preguntas lo pusieron como figura y “eje” del equipo en un momento donde Nacional ha tenido ausencias en el mediocampo.

“El trabajo es para que el equipo gane y siga sumando victorias”, afirmó, reconociendo que el rol que cumple hoy se sostiene también gracias al funcionamiento general del equipo.

Sobre el desarrollo del partido, Zapata explicó que, aunque el gol tardó en llegar y se desperdiciaron opciones, el equipo mantuvo la tranquilidad porque el plan estaba claro: “Somos conscientes de que el gol va a ser producto de lo que vayamos haciendo”.

También hubo preguntas sobre las “fisuras” que dejó el equipo al atacar con tanta gente, y Zapata respondió que es parte del juego, aunque sienten que el equipo controla bien esas situaciones.

“Estamos expuestos a que en una contra nos cojan mal parados, pero todos estamos dispuestos a marcar… sabemos replegar y así hacemos que el equipo no sufra tanto”, sostuvo.

Finalmente, Arias habló sobre el “problema bueno” que tiene Nacional: una nómina amplia y con alto nivel, que obliga a tomar decisiones difíciles semana a semana.

El DT explicó que lo más importante es que cada decisión sea coherente y pensada para hacer crecer al equipo, dejando un mensaje claro para los jugadores que no tengan minutos: en Nacional, el equipo está por encima de cualquier objetivo individual.

Con tres partidos y tres victorias, el Verdolaga no solo suma nueve puntos, sino que también empieza a consolidar una idea: intensidad, ataque, competencia interna y un grupo largo que promete ser clave en un semestre exigente.