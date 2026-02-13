Reactivaron orden de captura contra alias ‘Violeta’, presunta implicada en atentado de Andino

La juez 22 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá reactivó la orden de captura contra Violeta Arango Ramírez, alias ‘Violeta’, integrante del ELN, que habría participado en el atentado contra el centro comercial Andino, ocurrido el 17 de junio de 2017.

“REANUDAR los efectos de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, impuesta a la señora VIOLETA ARANGO RAMÍREZ”, se lee en el acta de la audiencia que se realizó en la tarde de este viernes 13 de febrero.

Además, la juez ordenó que se expida de manera inmediata la orden de captura contra la mujer, que sería integrante del grupo armado ilegal ELN.

“SEGUNDO: LIBRAR ORDEN DE CAPTURA contra la señora VIOLETA ARANGO RAMÍREZ, con el fin de que continúe en detención preventiva en establecimiento carcelario”, señaló la juez en la decisión.

Además, ordenó “compulsar copias ante la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que se investigue el posible actuar omisivo de los funcionarios de la OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, que debieron tramitar la comunicación de la Resolución No. 017 del 23 de enero de 2025 ante las autoridades competentes”.

De acuerdo con la investigación de laFiscalía General la mujer haría parte de la organización armada que perpetró el atentado en el que murieron tres personas entre ellas una ciudadana francesa y hubo una decena de heridos.

“El sábado 17 de junio de 2017, día previo al a celebración del día del padre, debido a que un alto flujo de personas frecuentaba el centro comercial Andino, ubicado en la carrera 1 No. 82 - 71, Bogotá, el baño de mujeres del segundo piso, ubicado en la plaza Inspira, estaba al limite de su capacidad, mujeres de todas las edades, visitantes y trabajadoras del centro comercial estaban utilizando los baños o esperando para hacerlo, cuando a las 04:53 P.M. detonó un artefacto explosivo improvisado”, señaló el delegado de la Fiscalía.

“La explosión ocasionó la muerte de ANA MARIA GUTIÉRREZ, LADY PAOLA JAIME OVALLE y JULIE THIMAI HYUNH, está ultima ciudadana francesa, además, graves lesiones que comprometieron la vida de IRMA DEL PILAR MOLANO VILLAMIZAR, INGRID MARGARITA RAMIREZ CUEVA, MARÍA AURA GARCÍA LIZARAZO, YURI BELLY CÉSPEDES MARTÍNEZ, EDILIA DEL PILAR HORMIGA MARÍN, YENY MARCELA SEPÚLVEDA GALLEGO, MARTHA STELLA VERGEL GARNICA, NATALI NADINE VERONIQUE, ciudadana francesa, y LUIS ROBERTO VELÁSQUEZ BERNAL.

Este ataque causó daños materiales a la edificación y generó zozobra, terror e indignación no solo a las familias y comerciantes que estaban en el centro comercial Andino, sino a la ciudadanía en general.

Según la Fiscalía alias ‘Violeta’ al parecer estaría relacionada con el Movimiento Revolucionario Popular.

“VIOLETA ARANGO RAMíREZ, como parte de la organización criminal, participó en la planeación minuciosa este acto terrorista, realizó vigilancias al centro comercial Andino, verificó vías de acceso y escape, rutinas de la autoridad policial, CAl cercanos, horas apropiadas para ingresar y salir, tipo de vestuario para pasar desapercibido e identificaron la ruta para dirigirse al baño objeto del atentado”, señaló el fiscal.

“Además, VIOLETA Arango Ramírez consultó mapas de Bogotá, del centro comercial Andino, incluyendo rutas de acceso y evacuación, del banco Caja Social, Nicolukas y Dolce Gabbana, locales comerciales ubicados en la ruta que accede a los baños de mujeres del segundo piso de ese lugar e imprimió algunas de esas imágenes y tomó pantallazos de esos mapas y los guardó en un archivo Word en una USB”.

Dijo el fiscal que era previsible el daño que se causó teniendo en cuenta que se aproximaba la celebración del día del padre.

“VIOLETA ARANGO RAMÍREZ conocía que era parte de una organización criminal que tenía como objetivo realizar delitos indeterminados con permanencia en el tiempo y queria hacerlo. VIOLETA ARANGO RAMIREZ y demás integrantes del M.R.P. sabían que era previsible que los baños de mujeres en la tarde del día previo a la celebración del día del padre estarían al limite, por lo tanto, que era previsible la muerte y lesiones de la personas que acudían a ese sitio, dejando librado al azar la no ocurrencia de estos hechos”, dijo.

De acuerdo con la investigación de laFiscalía la mujer se escapó.

“Luego de enterarse que otrosintegrantes del M.R.P. habían sido capturados y les fue impuesta medida de aseguramiento, VIOLETA ARANGO RAMIREZ se dio a la fuga y se refugió con el ELN, se estableció que era parte del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro que operaba entre los estados de Zulia y Tachira (Venezuela) y en los departamentos de Norte de Santander y Cesar, además, que utilizaba los alias de “VIOLETA o TATIANA”. A través de labores de inteligencia se obtuvo fotografías de VIOLETA ARANGO RAMIREZ utilizando prendas del ELN y portando un fusil AK 47, además, fue posible establecer que se desempeñaba como radioperadora del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro”.

Cabe recordar que, en un operativo ente integrantes del Batallón de Fuerzas Especiales No. 1del Ejército Nacional e Inteligencia de la Policial Nacional ‘Violeta’ fue capturada el 3 de junio de 2022 en la vereda la Honda del municipio de Morales, Bolívar.

