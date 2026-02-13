Nueva EPS activa plan de emergencia en Córdoba ante la emergencia climática

Montería

La crítica situación ambiental que atraviesa el departamento de Córdoba ha impulsado una respuesta inmediata por parte de las autoridades de salud para mitigar los riesgos en la población.

En el marco de la contingencia generada por la emergencia climática, Nueva EPS ha formalizado la activación de un plan integral de gestión del riesgo diseñado específicamente para salvaguardar la prestación de los servicios médicos.

Esta iniciativa surge como una medida de protección necesaria ante las dificultades territoriales, buscando que los afiliados residentes en las zonas más golpeadas por las lluvias mantengan el acceso a sus tratamientos y consultas sin que la emergencia suponga una barrera infranqueable para su bienestar físico.

Tras alcanzar un mutuo acuerdo con diversas aseguradoras, la entidad ha asumido la responsabilidad directa de ejecutar la caracterización poblacional y el reporte detallado de las actividades de gestión del riesgo en zonas críticas.

Esta labor operativa se concentrará inicialmente en los municipios de Tierra Alta, Valencia, San Carlos, Buenavista y Puerto Libertador, donde se busca garantizar que el seguimiento a los usuarios se realice bajo criterios de organización y efectividad.

La prioridad radica en establecer un control preciso sobre las condiciones de salud de los habitantes, permitiendo una respuesta coordinada que responda a las necesidades particulares de cada territorio afectado por el rigor del clima.

Despliegue de talento humano y atención rural

Para fortalecer la capacidad de respuesta en el territorio cordobés, se ha dispuesto el desplazamiento de talento humano de Nueva EPS en los 24 municipios afectados, contando con el respaldo de personal adicional que ha sido trasladado desde otros departamentos del país.

Este refuerzo operativo tiene como objetivo asegurar una cobertura integral del territorio, permitiendo que la estrategia de entrega de medicamentos y la atención médica presencial lleguen de forma efectiva a los afiliados ubicados en albergues y zonas rurales de difícil acceso.

De esta manera, se garantiza el acceso oportuno a la consulta médica general, el monitoreo constante de pacientes crónicos y la atención especializada para el binomio materno-infantil.

La logística para la zona rural dispersa ha sido adaptada mediante la disposición de promotores de salud encargados de la recepción de fórmulas médicas. En un esfuerzo conjunto con las Secretarías de Salud municipales, se ha establecido un sistema de entrega domiciliaria para evitar interrupciones en tratamientos de enfermedades crónicas o patologías de alto riesgo.

Esta articulación es fundamental para mantener la estabilidad de los pacientes con condiciones prioritarias, quienes debido a las inundaciones o bloqueos viales podrían ver comprometida su adherencia terapéutica, un factor de riesgo que la entidad busca neutralizar mediante la presencia directa en las comunidades.

Prevención epidemiológica y compromiso institucional

La prevención de enfermedades es otro pilar fundamental de la intervención, por lo cual se garantiza la continuidad de los esquemas de vacunación en puntos habilitados, albergues temporales e IPS de la red pública y privada.

El equipo extramural realiza una canalización activa de personas con esquemas incompletos, otorgando prioridad a la población infantil, mujeres gestantes, adultos mayores y pacientes con comorbilidades.

Estas acciones buscan prevenir brotes epidemiológicos asociados a las condiciones de emergencia, complementándose con un censo poblacional exhaustivo y el monitoreo permanente de la situación en salud. Finalmente, el pago oportuno a la red primaria asegura la operatividad necesaria para brindar una respuesta integral, oportuna y humanizada ante la crisis ambiental.