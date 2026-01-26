El subsecretario de Guerra de EE.UU. visita Ecuador para reforzar la frontera con Colombia

El subsecretario adjunto de Defensa Nacional de Estados Unidos, Joseph M. Humire, se reunió este domingo en Quito con autoridades del Gobierno de Ecuador nacional para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y reforzar la seguridad en la frontera norte con Colombia, según informó en rueda de prensa el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado.

La visita de Humire a Ecuador, anunciada por sorpresa minutos antes de la conferencia de prensa, se produce en un momento donde el presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, ha arrastrado a Colombia a una inusitada guerra comercial entre ambos países.

Noboa ha acusado a su homólogo colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, en no prestar la suficiente colaboración para evitar el ingreso de grandes cantidades de cocaína a Ecuador, inmerso en la peor crisis de violencia criminal de su historia por parte de las mafias que operan esas rutas del narcotráfico.

Según explicó Delgado, estos encuentros “permiten orientar los esfuerzos principalmente hacia amenazas como el narcotráfico y buscar la forma de mejorar la seguridad en la frontera norte principalmente”.

El comandante añadió que también apuntan a “definir con precisión los puntos y centros de acopio del narcotráfico, así como las rutas de salida de la droga por el Pacífico” (hacia Norteamérica y Europa), además de enfrentar otras actividades ilícitas como la minería ilegal.

Por su parte, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, quien declinó pronunciarse sobre el estado de la guerra comercial con Colombia, se ciñó al contenido de la reunión y confirmó que se están realizando “bombardeos” contra estructuras vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal.

Reimberg dijo que durante el encuentro se abordaron temas de cooperación y “grandes operaciones que se vienen en conjunto para atacar a estos grupos delictivos”.

“Es un gran avance, una cooperación muy importante con Estados Unidos que en muy poco tiempo va a dar grandes frutos”, afirmó.

A la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana acudieron los ministros de Exteriores, Gabriela Sommerfeld; de Interior, John Reimberg; de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado.Loffredo calificó la reunión de “muy fructífera” y señaló que se dialogó sobre cómo avanzar en la cooperación contra el crimen transnacional, el narcotráfico y las organizaciones terroristas.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha estrechado las relaciones en materia de seguridad con el Gobierno de Donald Trump, al que considera un aliado esencial en la lucha contra el crimen organizado.

La guerra comercial abierta entre Colombia y Ecuador, pendiente de una reunión entre ambos países que pueda rebajar la tensión, comenzó el martes con el anuncio de Noboa de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, lo que fue respondido con idéntica medida por Petro.

El Gobierno colombiano también anunció la suspensión de la venta de electricidad a Ecuador, clave para mitigar las severas crisis energéticas que ha sufrido el sistema eléctrico ecuatoriano en distintos momentos de los últimos años, lo que fue respondido desde Quito con la imposición de un arancel del 30 % al transporte de petróleo colombiano por uno de sus oloeoductos.