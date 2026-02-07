Lo clave es que nos unamos para que pierdan los criminales: Pedro Sánchez a Ecuador

Tolima

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, catalogó desde la reunión entre los representantes de los gobierno de Ecuador y Colombia como “franca y autentica” en la que se analizaron las acciones que conjuntamente se harán para neutralizar la amenaza que genera el narcotráfico.

“Mientras Colombia hace un esfuerzo enorme por afectar la producción, el tráfico, la comercialización, Ecuador también lo hace para afectar toda esa red de tráfico que tristemente se ha ido hacia esa región”, aseguró Pedro Sánchez.

El ministro de Defensa aseguró desde Ibagué que se le explicó a los representantes de Ecuador como se están afectando los cultivos, logrando reducir la tendencia de crecimiento en departamentos como Nariño y Putumayo para erradicar permanentemente”

Según el funcionario del Gobierno Nacional en el 2021 se erradicaron 101 mil hectáreas, mientras que hubo un crecimiento de 60 mil, “Ese avance va de la mano con la comunidad con la erradicación voluntaria, digamos claramente que en el 2025 se incautó un 47% más de cocaína que en el año 2024, producto de ello por la cooperación entre ambas naciones”.

Además, agregó que la fuerza pública tiene cada 20 horas combates con los carteles del narcotráfico, resaltó que en el departamento de Nariño se adelanta una operación denominada ´Cordillera´ que está enfocada en atacar las economías ilegales que operan en esta región.

“La Policía Nacional de la mano de la DEA capturó a un criminal en Putumayo, con apoyo de la Armada Nacional a un criminal apodado ´Pitufo´ que era el cabecilla financiero de la estructura de alias ´Araña´ que delinque en esta zona del país, esperamos que la extradición se de pronto”, manifestó.

A la vez dijo que en Colombia se han capturado a delincuentes que vienen desde Ecuador a afectar la seguridad como el caso de alias ´Fede´, se voló hace un año de la cárcel de Ecuador, el segundo de alias ´Fito´ de Los Choneros.

“Hemos caracterizado las capacidades críticas de las amenazas entre las dos naciones y eso lo hicimos con el liderazgo de Colombia, y eso permite avanzar en otra linea que es un aprueba piloto que desarrollamos desde el centro de inteligencia tanto con Ecuador, pero también integrada con los Estados Unidos”, sostuvo Pedro Sánchez.

Por otra parte, sostuvo que se tienen más de 11 mil militares y policías desplegados en la frontera con Ecuador para afectar las amenazas existentes, capacidades que se han incrementado.

“Todo ello con canales de comunicación que tenemos como la comisión binacional fronteriza o las reuniones de mandos regionales, o mandos policiales. También les ofrecimos que nivel de ministros vamos y revisamos la estrategia que tan articulada está entre ambas naciones. También que articulemos mejor la investigación financiera de Colombia con la de Ecuador y declaremos objetivos conjuntos de alto valor a aquellos criminales que se pasan de lado y lado e invitemos también a los Estados Unidos en este proceso”, puntualizó.