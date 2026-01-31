La exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado denuncia amenazas y hostigamientos en su contra

Armenia

La exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado denuncio amenazas contra su vida y por eso ya interpuso la respectiva alerta ante las autoridades competentes.

La exmandataria que reapareció en el escenario político hace unas semanas cuando anuncio que había renunciado al partido cambio radical, movimiento que la avaló para poder ser gobernadora del Quindío, ahora a través de redes sociales denunció amenazas.

Sandra Paola Hurtado esto comentó “informo la opinión pública que ya instauré denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y puse en conocimiento en mesa de reacción rápida todos los hechos de amenaza, hostigamiento y estigmatización de los que he sido víctima, así como mi núcleo familiar.

Y agregó “Lo anterior para que se active de manera inmediata la ruta de esclarecimiento, se identifiquen los responsables y se adopten garantías reales de protección. Lo digo sin rodeos, no me van a callar porque no les tengo miedo. Mi postura política es legítima, pública y firme.

La exmandataria que desde hace varias semanas reapareció en el escenario político justo en época electoral haciendo varias denuncias sobre el partido Cambio Radical en el Quindío indicó que “Seguiré enfrentando la continuidad del petrismo y toda forma de intimidación que pretenda convertir al Quindío en un territorio de silencios, fronteras invisibles o miedo por pensar diferente.

He venido realizando pronunciamientos y manifestaciones ciudadanas dentro de mi derecho constitucional a la libre expresión y a la participación política y a partir de esas intervenciones se han intensificado hostigamientos y presiones que hoy escalaron a un escenario de amenazas grave actual y concreta. Razón por la cual activé la ruta institucional.

Comunicado Sandra Paola Hurtado: Foto: Cortesía Sandra Paola Hurtado Ampliar

Y subrayo la exmandataria del Quindío “Por ello, hago responsables de manera directa en términos políticos y morales y presuntamente en términos de determinación o interés a quienes ya he identificado ante las autoridades con nombres, apellidos y posibles móviles. Por cualquier hecho que pueda llegar a ocurrirme a mí o a cualquier integrante de mi núcleo familiar. Ya quedaron formalmente advertidos los organismos competentes.”