Desde el 16 de febrero usuarios de Cajacopi EPS no serán atendidos en el Hospital San Rafael

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja anunció que a partir del próximo lunes no se asignarán citas, consulta externa, servicios ambulatorios, ni cirugías a los usuarios de la EPS Cajacopi por que el domingo 15 de febrero termina el contrato.

En un comunicado expedido por el hospital se advierte que, si se atenderán las urgencias.

En Boyacá hay cerca de 90 mil personas afiliadas a la EPS Cajacopi en 82 municipios del departamento.