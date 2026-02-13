Hable con elPrograma

13 feb 2026

Tunja

Desde el 16 de febrero usuarios de Cajacopi EPS no serán atendidos en el Hospital San Rafael

Solo en urgencias serán atendidos

A partir del próximo lunes no se asignarán citas, consulta externa, servicios ambulatorios, ni cirugías a los usuarios de la EPS Cajacopi

Tunja

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja anunció que a partir del próximo lunes no se asignarán citas, consulta externa, servicios ambulatorios, ni cirugías a los usuarios de la EPS Cajacopi por que el domingo 15 de febrero termina el contrato.

En un comunicado expedido por el hospital se advierte que, si se atenderán las urgencias.

En Boyacá hay cerca de 90 mil personas afiliadas a la EPS Cajacopi en 82 municipios del departamento.

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

