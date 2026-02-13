Blas Núñez-Neto analiza el fin del operativo de ICE en Minnesota y la continuidad de Kristi Noem

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Blas Núñez-Neto, exsubsecretario de Seguridad Nacional para la Política Fronteriza e Inmigración en la administración de Joe Biden, consideró que el fin del megaoperativo migratorio de ICE en Minnesota es un “buen primer paso” y una reacción a las protestas pacíficas de la comunidad de Minneapolis. Sin embargo, el experto advirtió que esta medida podría no significar un cambio radical en la política migratoria.

Lea también: Desgarrador relato de una madre colombiana y su hija sobre su experiencia en centro de detención ICE

“Esta administración no ha cambiado el curso generalmente”, afirmó Núñez-Neto, sugiriendo que es probable que los agentes de ICE se trasladen a otras ciudades en las próximas semanas y meses.

La pregunta clave ahora es qué sucederá con los agentes federales y cómo se desarrollarán los futuros operativos. Núñez-Neto enfatizó la importancia de las conversaciones que se están llevando a cabo en el Senado para restringir las operaciones de ICE de una manera que permita ejecutar las leyes de inmigración sin recurrir a acciones violentas como las vistas en Minneapolis.

El papel de Kristi Noem y la imagen de la política migratoria

La situación en Minnesota también ha reavivado el debate sobre el futuro de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Aunque el presidente Donald Trump la ha apoyado públicamente, Núñez-Neto considera que Noem “debería retirarse” debido a la pérdida de fe del público americano.

Más allá de la salida de ICE de Minneapolis, Núñez-Neto sugirió que la principal preocupación de la Casa Blanca podría ser “el derrumbe en la imagen política migratoria en las encuestas” de cara a las elecciones de noviembre. Lo que antes era un tema fuerte para el presidente Trump, ahora muestra cifras negativas ante la opinión pública.

Un punto de inflexión, según Núñez-Neto, fue la reacción del público de derecha a las proclamaciones del presidente estadounidense y otros que desaconsejaban el uso de armas de fuego en las protestas, tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, quien protestaba pacíficamente. Este incidente habría desencadenado esta reacción de Casa Blanca, ya que el derecho a portar armas es un tema fundamental para un sector del electorado de Trump.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 04:50 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: