El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Razón para arrestar a familia de Liam Conejo era poner números altos: abogado por acciones del ICE

León Fresco, abogado de inmigración en la oficina de Holland Knight en Washington, D.C., estuvo en 6AM W para hablar de la indignación creciente por las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, siendo una de las más llamativas la detención de Liam Conejo, un niño de 5 años, junto a su familia.

Le puede interesar: EE.UU. identificó al migrante acusado de chocar contra vehículos de ICE en Texas

“Creo que la aplicación de la ley debe de ser compatible con la del debido proceso. Dijeron que van a tratar de evitar estas situaciones difíciles en las calles, quizás para hacerlo más sencillo y buscar de verdad criminales que han hecho cosas malas, no como el caso del niño de 5 años”, dijo.

Explicó que “la única razón para arrestar a esa familia (de Liam Conejo) era para poner números más altos, no para la seguridad del pueblo”.

Vea aquí: ¿Podemos decir no a Trump una vez?: alcalde de Milán rechaza presencia del ICE en Juegos de Invierno

Caso de Liam Conejo

Recordó que los niños de menos de 18 años no pueden estar en detención en inmigración por más de 14 días. “Estaban tratando de arrestar al padre, pero había u niño ahí y no sabían qué hacer con él”, entonces los pusieron en detención.

Tras esto, la Corte Federal explicó que no había razones para detener ni al Liam ni a su padre porque estaban en medio de un caso de acilo político.

Vea aquí: “No seré silenciado”: Don Lemon expresentador de CNN tras quedar en libertad bajo fianza

“No había razón, no había crimen que tuviera que ver con inmigración. El juez dijo que se debía sacar de detención”, sostuvo.

¿Influye la apariencia de las personas en las redadas de ICE?

Manifestó que, efectivamente, no están buscando a personas blancas de pelo rubio, sino a hispanos y africanos.

¿La estrategia de ICE es generar miedo?

“Eso es parte de la estrategia, que uno tenga tanto miedo que diga ‘no puedo quedarme aquí’, eso es lo que tratan de hacer”, afirmó.

También puede ver: Colombiano denuncia que fue detenido por el ICE en EE.UU. a pesar de tener estatus migratorio legal

¿Casos de acilo son viables en gobierno Trump?

Aseguró que la administración Trump informó que muchos de esos casos están en pausa, pero apuntó que no se dan cuenta de que es ‘un arma de doble filo’, pues “significa que las personas no pueden deportarse hasta que haya una decisión de si se va a negar el acilo. Esto demora tanto, que la situación en los países cambia”.

Finalmente, detalló que es difícil saber el futuro de personas que están en proceso de acilo político en Estados Unidos.

Escuche la entrevista completa aquí: