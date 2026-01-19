John Jaime Holguín Rivera e insignia de un agente del ICE en Estados Unidos. Fotos: Suministrada y Getty Images.

Colombiano denuncia que fue detenido por el ICE en EE.UU. a pesar de tener estatus migratorio legal

Este lunes, 19 de enero, habló en los micrófonos de 6AM W John Jaime Holguín Rivera, colombiano que actualmente se encuentra detenido por las autoridades de inmigración de Estados Unidos (ICE) en Adams County Correctional Center, en Mississippi.

Holguín comentó que fue detenido a pesar de tener un estatus migratorio legal.

“Me detuvieron el 7 de octubre de 2025, el año pasado. Tengo 105 días de detención”, dijo en su primera intervención.

Su detención

Holguín comentó: “Yo tenía un estatus migratorio creía que legal. Yo entré con visa, una visa de turismo, pero dentro de los 180 días que tenía en la visa, solicité una petición de asilo y tenía mis documentos, tenía los otros. Tenía mi permiso de trabajo, tenía licencia, estaba pagando mis impuestos, estaba haciendo lo correcto aquí en este país, y entonces la acusación que ellos me hacen es que yo estoy de manera ilegal”.

¿Cómo es el trato en el centro de detención?

El connacional contó, en pocas palabras, que el trato se asimila al de una cárcel.

“En el tema de la comunicación sí hay forma, pero solo nosotros somos los que podemos hacer las llamadas, no podemos recibirlas. Tenemos ciertos horarios en el día donde podemos hacer llamadas a nuestras familias, es la única manera de comunicarnos con el exterior, pero el trato es una cárcel”, dijo.

Y añadió: “Esos centros de detención son administrados por privados, en particular, es una empresa que se llama CoreCivic, y ellos siempre nos dicen que ellos no son ICE, entonces, cuando uno tiene una duda, nunca tienen respuesta.

E insistió: “El trato es de una cárcel, siempre hablan gritando todo el tiempo, se siente mucha discriminación, pero no solo hacia los latinos, sino hacia toda la población que está aquí detenida, mucha discriminación de parte de las personas de seguridad. Entonces, el trato es un poco hostil”.

Escuche la entrevista completa a continuación: