Desgarrador relato de una madre colombiana y su hija sobre su experiencia en centro de detención ICE

La historia de María Alejandra Montoya y su hija, María Antonia, de 9 años, ha conmocionado a la opinión pública tras su detención en el aeropuerto de Miami y posterior deportación a Colombia. Lo que prometían ser unas vacaciones familiares se convirtió en una pesadilla de casi cuatro meses en un centro de detención de ICE, en Texas, donde la presión sobre la madre para renunciar a sus derechos migratorios se ejerció a través de la vulnerabilidad de su hija.

María Alejandra Montoya, quien residía en Estados Unidos desde hace más de siete años, se encontraba en un proceso migratorio legal para cambiar su estatus debido a su matrimonio con un ciudadano estadounidense. Ella es propietaria de pequeñas empresas de aseo y negocios food trucks (camiones de comida). Su hija, María Antonia, vive en Colombia y viajaba regularmente a EEUU con su visa para visitar a su madre.

El 2 de octubre de 2025, madre e hija fueron detenidas en el área de llegadas internacionales del aeropuerto de Miami mientras María Alejandra Montoya esperaba a María Antonia, quien iba a pasar 10 días de vacaciones. La detención, según María Alejandra Montoya, fue un acto deliberado para usar a su hija como medio de presión.

Un proceso migratorio legal convertido en detención injustificada

En 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, María Alejandra Montoya enfatizó que su estatus migratorio estaba siendo estudiado, lo que significa que no era ilegal en el país. Sin embargo, fue detenida junto a su hija, una situación que, según ella, no es aislada.

En el centro de detención donde estuvieron, el 80% de las familias se encontraban en procesos migratorios legales, esperando soluciones del gobierno.

La detención de María Alejandra Montoya y María Antonia se produjo en un área pública del aeropuerto, lo que generó interrogantes sobre la razón de su persecución. María Alejandra Montoya relató que no es un caso único y que muchas personas en procesos son detenidas de manera similar.

La detención en un centro de ICE, en Texas

Tras su detención en Miami, María Antonia fue trasladada a un centro de detención en Texas. Ella describió el lugar como “cajas con unas ventanitas y puerta” y doce camas. Allí, los oficiales le hacían preguntas sobre su madre, por qué no vivía con ella, si se había quedado más tiempo de lo permitido y si sabía en qué trabajaba su madre.

La carta de María Antonia, un grito de ayuda desde la detención

La situación en el centro de detención se volvió insostenible. Después de tres meses, María Antonia, con solo 9 años, llegó a preguntarle a su madre si “Dios se había olvidado de nosotros”. Fue en este contexto de desesperación que surgió la idea de escribir cartas.

La iniciativa de las cartas surgió después de una manifestación dentro del centro, provocada por la visibilización de niños en detención, incluyendo el caso de un niño llamado Liam Conejo. Los medios de comunicación, utilizando drones, mostraron la presencia de niños, lo que llevó al centro a tomar represalias: encerraron a los detenidos, les quitaron marcadores y colores a los niños, y les prohibieron hacer carteles.

Ante esta situación, María Antonia, junto a sus amigas y las hijas de otras detenidas, decidió escribir cartas para enviarlas a ProPública, una organización que había ayudado a visibilizar las historias de los niños. Una de las niñas liberadas al día siguiente se llevó las cartas y logró entregárselas a la reportera.

En su carta, María Antonia expresaba su tristeza y culpabilidad por la situación, ya que solo quería disfrutar de sus vacaciones. Sus planes eran ir a Disney y pasar unos días en Florida.

María Alejandra Montoya se enfrentó a una difícil decisión: luchar por sus derechos legales o asegurar la libertad de su hija. El proceso se extendió hasta el 6 de enero, y para ese momento María Alejandra Montoya llevaba más de tres meses viendo a su hija en detención, agotada emocionalmente.

Los abogados de la menor ofrecieron que la soltaran a ella si María Alejandra se quedaba detenida. Relató que es una práctica común en estos centros: ofrecer dinero para que los detenidos firmen y se vayan voluntariamente.

María Alejandra Montoya decidió aceptar una deportación voluntaria y renunciar a su “habeas corpus” pendiente para que su hija fuera liberada. El 8 de octubre obtuvo el “dismis voluntario”, sacrificando sus derechos por la libertad de María Antonia.

Finalmente, María Alejandra Montoya desmintió cualquier antecedente criminal, aclarando que un “ticket de tráfico” pagado fue utilizado para criminalizar su imagen y justificar su detención.

