Gobierno anuncia impuesto al patrimonio para atender a los damnificados por las lluvias

Durante el consejo de ministros, el jefe de la cartera de Hacienda Germán Ávila aseguró que el decreto de emergencia económica para atender la grave situación que vive el país por causa de las lluvias, está centrado fundamentalmente en el tema de impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, afirmó. “Se cobrará 0.6% hasta 30.000 millones de patrimonio líquido, y más de eso, 1,2%“.

“El impuesto al patrimonio de personas jurídicas exactamente a las empresas de patrimonios más altos: un impuesto a las 15.000 más grandes empresas del país”, indicó el ministro Ávila.

Sobre este tema, el presidente Gustavo Petro aseguró que la medida no afectará a los microempresarios.

Otras de las medidas complementarias que el gobierno sigue estudiando y ajustando, es el impuesto a los juegos de azar. “Está la posibilidad de que hagamos un ajuste al impuesto a los juegos de suerte y azar, modificando la estructura del impuesto y el tema de los alivios tributarios, que han sido solicitados”, reafirmó el gobierno.

Los decretos de diciembre congelados también buscaban imponer el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 % a los juegos de azar que hoy están excluidos de este tributo.

En el marco de la Emergencia Económica, analizan “inversiones forzosas que aseguren recursos suficientes, tanto por la vía de Bancoldex, como Finagro, para atender las demandas de crédito que son necesarias para la recuperación de la zona afectada”.

Y, otra medida sobre la mesa actual del Gobierno para recoger más recursos añadió el ministro Ávila, es “el tema de los alivios tributarios, porque esto generó una dinámica de una rápida recaudación por parte de la DIAN” en el pasado.

El Ministro de Hacienda Germán Ávila, explicó que el diseño de este impuesto al patrimonio aún está en construcción y que el Gobierno trabaja en una diferenciación sectorial en su aplicación.