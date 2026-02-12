Viruela símica vuelve a aparecer en Santander: dos casos confirmados en 2026

Primer caso de viruela símica en el Huila

Las autoridades de salud en Santander mantienen la vigilancia epidemiológica por la viruela símica (Mpox).

En lo corrido de 2026 se han notificado seis casos sospechosos de viruela símica en Santander: tres fueron descartados, uno continúa en estudio y dos fueron confirmados en Barrancabermeja y Piedecuesta, según las autoridades de salud.

La viruela símica se transmite principalmente por contacto estrecho:

Contacto piel a piel con alguien que tenga lesiones o ampollas.

Abrazos, besos o relaciones sexuales con una persona infectada.

Compartir ropa, toallas, sábanas u objetos personales contaminados.

Estar en contacto prolongado cara a cara con alguien que tenga síntomas.

La viruela símica puede provocar fiebre, malestar general y lesiones en la piel. El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, explicó que “la viruela símica o viruela del mono es una enfermedad que aparece con fiebre, malestar, escalofrío, inflamación de los ganglios y lesiones cutáneas”.

Aunque hay menos casos que en 2025, las autoridades mantienen el seguimiento de la enfermedad en el departamento.