Confirman primer caso de viruela del mono en Barrancabermeja

La Secretaría de Salud de Barrancabermeja confirmó el primer caso de viruela del mono en el distrito.

Se trata de un hombre de 37 años, residente en el municipio, cuyo diagnóstico fue validado por el Instituto Nacional de Salud, en coordinación con la Secretaría de Salud de Santander.

De acuerdo con las autoridades, el paciente había consultado meses atrás a una IPS del distrito tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

Luego de la toma y análisis de las muestras en el laboratorio de referencia, el caso fue confirmado y notificado al sistema de vigilancia epidemiológica.

El secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva Camargo, aseguró que desde el momento de la confirmación se activaron los protocolos establecidos.

“Es un caso aislado y está plenamente identificado. Activamos de inmediato los protocolos de vigilancia, seguimiento clínico y control epidemiológico para evitar cualquier riesgo de transmisión”, señaló.

Actualmente, el paciente se encuentra en Bucaramanga, donde recibe atención médica y seguimiento permanente, mientras avanzan los estudios epidemiológicos y el monitoreo de contactos cercanos.

Manosalva Camargo reiteró el llamado a la calma y pidió a la ciudadanía reforzar las medidas de autocuidado.“No hay motivo de alarma. La situación está bajo control y seguimos atentos a cualquier novedad para proteger la salud de la comunidad”, afirmó.

Las autoridades explicaron que el contagio ocurre principalmente por contacto cercano con una persona infectada e insistió en acudir a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.