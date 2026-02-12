Un total de 2.827 familias resultaron damnificadas tras emergencia por frente frío en Santa Marta

Santa Marta

Desde el Puesto de Mando Unificado - PMU, que permanece activo, se lidera el proceso de censo y atención integral a las comunidades, con el propósito de consolidar información precisa y garantizar que cada familia damnificada reciba la ayuda humanitaria correspondiente.

El consolidado más reciente entregado por el distrito reporta 2.827 familias damnificadas, equivalentes a aproximadamente 8.481 personas en todo el territorio samario, tanto en la zona urbana como rural. Hasta el momento, la emergencia ha dejado un saldo de 121 viviendas destruidas y 374 no habitables, lo que refleja la magnitud del impacto en la infraestructura y en la vida de miles de ciudadanos.

En total, se han visto afectados 61 barrios y 19 sectores rurales, donde los equipos de campo continúan trabajando para actualizar diariamente la información. Darío Linero Mejía, director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - Ogricc, ha reiterado que el censo seguirá activo hasta que se tenga la cifra total, momento en el cual se iniciará la entrega de ayudas a cada hogar registrado.

