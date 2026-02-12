Un total de 2.827 familias resultaron damnificadas tras emergencia por frente frío en Santa Marta
El distrito de Santa Marta anunció que 8.481 personas en todo el territorio samario, tanto en la zona urbana como en la rural.
Desde el Puesto de Mando Unificado - PMU, que permanece activo, se lidera el proceso de censo y atención integral a las comunidades, con el propósito de consolidar información precisa y garantizar que cada familia damnificada reciba la ayuda humanitaria correspondiente.
El consolidado más reciente entregado por el distrito reporta 2.827 familias damnificadas, equivalentes a aproximadamente 8.481 personas en todo el territorio samario, tanto en la zona urbana como rural. Hasta el momento, la emergencia ha dejado un saldo de 121 viviendas destruidas y 374 no habitables, lo que refleja la magnitud del impacto en la infraestructura y en la vida de miles de ciudadanos.
En total, se han visto afectados 61 barrios y 19 sectores rurales, donde los equipos de campo continúan trabajando para actualizar diariamente la información. Darío Linero Mejía, director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - Ogricc, ha reiterado que el censo seguirá activo hasta que se tenga la cifra total, momento en el cual se iniciará la entrega de ayudas a cada hogar registrado.
