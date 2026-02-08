Se mantiene censo y atención humanitaria en barrios afectados por frente frío en Santa Marta

Las acciones emprendidas han sido múltiples y coordinadas. En primer lugar, se activaron brigadas de limpieza y recolección de residuos y sedimentos en las zonas más impactadas, con el objetivo de restablecer la movilidad y reducir riesgos sanitarios.

Paralelamente, se inició un censo detallado para determinar el número de hogares afectados, lo que ha permitido organizar la entrega de ayudas humanitarias a las familias damnificadas. Este proceso, liderado por la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático -Ogricc, se ha realizado con rigor técnico y sensibilidad social.

Hasta el momento, los barrios censados son: Vista al Mar, Playa Salguero (Loma Linda), Villa Tabla, San Martín, Olaya Herrera, Pescaito, Simón Bolívar, Fundadores, Las Vegas, El Pando, Corea, Ondas del Caribe, San Jorge, Gaira y El Manantial. En proceso de censo se encuentran Timayuí, Colinas del Río, Alpes, Villa Betel, Milagros 1 y 2, La Lucha, Las Malvinas, Salamanca, El Oasis, Divino Niño, María Eugenia, Zarabanda, Once de Noviembre, Pamplonita, Buenos Aires y Santa Ana.

Le puede interesar:

Coronel Alexander Martín asume como nuevo comandante del Departamento de Policía Magdalena

Asimismo, se avanza en otros sectores como: Luz del Mundo, Cerro de las Tres Cruces, Chimila y Altos de Chimila, Taironita, Altos de Bahía Concha, San Pablo, El Rodadero, Pastrana, Ensenada Juan 23, Villa del Río, La Quemada y Minuto de Dios. La administración aclara que estas cifras están sujetas a cambios diarios, conforme los equipos en campo actualizan la información