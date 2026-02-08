Se mantiene censo y atención humanitaria en barrios afectados por frente frío en Santa Marta
La administración distrital avanza en un censo detallado que ya registra más de 1.400 familias damnificadas por este fenómeno natural.
Las acciones emprendidas han sido múltiples y coordinadas. En primer lugar, se activaron brigadas de limpieza y recolección de residuos y sedimentos en las zonas más impactadas, con el objetivo de restablecer la movilidad y reducir riesgos sanitarios.
Paralelamente, se inició un censo detallado para determinar el número de hogares afectados, lo que ha permitido organizar la entrega de ayudas humanitarias a las familias damnificadas. Este proceso, liderado por la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático -Ogricc, se ha realizado con rigor técnico y sensibilidad social.
Hasta el momento, los barrios censados son: Vista al Mar, Playa Salguero (Loma Linda), Villa Tabla, San Martín, Olaya Herrera, Pescaito, Simón Bolívar, Fundadores, Las Vegas, El Pando, Corea, Ondas del Caribe, San Jorge, Gaira y El Manantial. En proceso de censo se encuentran Timayuí, Colinas del Río, Alpes, Villa Betel, Milagros 1 y 2, La Lucha, Las Malvinas, Salamanca, El Oasis, Divino Niño, María Eugenia, Zarabanda, Once de Noviembre, Pamplonita, Buenos Aires y Santa Ana.
Asimismo, se avanza en otros sectores como: Luz del Mundo, Cerro de las Tres Cruces, Chimila y Altos de Chimila, Taironita, Altos de Bahía Concha, San Pablo, El Rodadero, Pastrana, Ensenada Juan 23, Villa del Río, La Quemada y Minuto de Dios. La administración aclara que estas cifras están sujetas a cambios diarios, conforme los equipos en campo actualizan la información