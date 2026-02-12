Envían 43 toneladas de ayudas humanitarias desde Atlántico para damnificados en Córdoba

43 toneladas de ayudas humanitarias que fueron recogidas en la Plaza de la Paz fueron enviadas a los damnificados en el departamento de Córdoba tras el pasado frente frío. El Gobernador Eduardo Verano sostuvo que esta es el primer envío que se realiza.

“Hemos recibido unas 50 toneladas y creo que vamos a llegar, finalmente, a unas 70 toneladas pasado mañana. Esperamos seguir teniendo el apoyo de la gente en la medida que se vaya necesitando”, indicó Verano.

Por su parte, el gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, destacó la respuesta oportuna de los atlanticenses que se unieron al llamado institucional para acompañar de manera solidaria a los habitantes de Córdoba.

“Hemos recibido un apoyo muy importante de personas naturales, el sector empresarial y el sector institucional del departamento del Atlántico”, sostuvo.

Mercados, entre las ayudas humanitarias

Entre las ayudas humanitarias enviadas a Córdoba en la primera etapa de recolección están:

2.500 mercados en alimentos no perecederos, 117 bultos de ropa en buen estado, 600 colchonetas, 600 hamacas, 1.200 botellas de aceite de cocina, 3.000 garrafas de agua envasada,100 bultos de alimentos para mascotas, 1.200 kits de elementos de aseo personal.