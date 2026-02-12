Hable con elPrograma

12 feb 2026 Actualizado 03:43

Barranquilla

Más de 40 toneladas de madera náufraga han sido retiradas de las playas de Puerto Colombia

El fuerte oleaje está afectando a la ciénaga de los Manatíes, en este municipio.

Madera náufraga retiradas de las playas de Puerto Colombia. Foto: Cortesía

Efraín

Barranquilla

Siguen las afectaciones del oleaje en playas de Atlántico. Más de 40 toneladas de madera náufraga han sido retiradas en Puerto Colombia.

20 toneladas fueron retiradas a inicios de enero a través de 17 volquetas, y durante los últimos días fueron retiradas más de 25 toneladas de esta madera, así lo indicó Hernán Núñez, jefe de la oficina de Gestión Ambiental de Puerto Colombia.

Fuerte oleaje afecta a la ciénaga Los Manatíes

El funcionario sostuvo que se citará a diferentes autoridades municipales y ambientales para la recuperación de la ciénaga Los Manatíes, ubicado en este municipio, que está siendo afectado por el fuerte oleaje.

“En enero comenzamos a limpiar las playas, donde recogimos troncos de hasta seis metros. Vuelven las playas a amanecer con madera náufraga por el fuerte oleaje”, manifestó.

Afectadas playas de Santa Verónica

Operadores turísticos de Santa Verónica indicaron a Caracol Radio que también han presentado problemas y afectaciones por el fuerte oleaje de estos días

